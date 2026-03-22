Wanderley Moraes mira vaga na Assembleia Legislativa contra desigualdade regional

O ex-vereador de Guaçuí Wanderley Moraes entra no radar como pré-candidato a deputado estadual com um discurso direto: a região do Caparaó cansou de ficar em segundo plano nas decisões do Espírito Santo.

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“Hoje existe uma desigualdade muito grande na distribuição dos investimentos públicos no Espírito Santo. O Sul do estado, especialmente a região do Caparaó, recebe menos recursos do que deveria, apesar de sua importância econômica, agrícola e turística”, aponta o pré-candidato.

Com dois mandatos no Poder Legislativo municipal de Guaçuí, o ex-vereador afirma que a decisão de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Espírito Santo nasce da percepção prática de quem já esteve na ponta. Segundo ele, boa parte das soluções para os problemas locais não passa apenas pelas câmaras municipais, mas sim por decisões concentradas no Governo do Estado e na Assembleia.

Conforme explica Wanderley, dos mais de R$ 65 milhões previstos em investimentos entre 2022 e 2027, apenas 1,3% teriam como destino a região do Caparaó, enquanto a região metropolitana concentra 47,6%. Para o pré-candidato, o dado escancara uma distorção que se reflete em gargalos históricos: estradas precárias, rede de saúde pressionada e entraves ao desenvolvimento econômico.

“Se eu tiver a oportunidade de representar nossa região na Assembleia Legislativa, minha prioridade será lutar para aumentar a participação do Sul do Estado, trabalhando por mais investimentos em estradas, no fortalecimento da rede de saúde regional, incentivo ao turismo do Caparaó e apoio ao produtor rural. Nós precisamos parar de aceitar que nossa região fique sempre em segundo plano”, ressaltou.

Nos bastidores, Wanderley adota cautela ao tratar de alianças. Ele mantém conversas com partidos e lideranças, mas evita, por ora, vincular sua pré-candidatura a um nome na disputa pelo Palácio Anchieta.

“Independente de qual seja o posicionamento ou a ideologia do futuro governador, minha lealdade sempre será com a população do Sul do Espírito Santo. Meu compromisso será cobrar, fiscalizar e lutar pelos interesses da nossa região. O dever do deputado não é ser aliado do governo, acima de tudo ele é representante do povo”, afirma.

Disciplina e compromisso

Antes da política, Wanderley Moraes integrou por 10 anos a Brigada de Infantaria Paraquedista, tropa de elite do Exército Brasileiro, uma experiência que, segundo ele, o ensinou a ter disciplina, compromisso e responsabilidade com a missão.

O pré-candidato ainda acumula mais de 20 anos de atuação na área da saúde, cuidando de pacientes com câncer, convivendo diariamente com as dificuldades da população e entendendo de perto as necessidades do povo.

Na política, foi vereador no município de Guaçuí por dois mandatos, sendo o mais votado e reconhecido pela população como o mais atuante por três vezes. Sempre pautou o mandato na fiscalização séria, na defesa da transparência e na luta pelos interesses da Região Sul e do Caparaó capixaba.

“O que me diferencia é exatamente isso: eu não faço política de discurso vazio. Eu tenho trabalho para mostrar, conheço a realidade das pessoas e sempre tive coragem de enfrentar problemas e cobrar soluções”, destaca Wanderley.

