5 fatos para entender o impacto do cooperativismo no Espírito Santo

O cooperativismo é um modelo de negócio praticado em todo o mundo e em diversos ramos econômicos. Seja no agro, no transporte, na saúde, na infraestrutura, na educação ou nas finanças, o modelo societário viabiliza melhores oportunidades de trabalho e renda para pessoas que decidem se unir e alcançar objetivos em comum.

No Espírito Santo, as cooperativas têm se desenvolvido em ritmo crescente e já são referência em diversos segmentos do mercado. Pesquisas e dados coletados diretamente com as cooperativas do estado demonstram o impacto do modelo societário no território capixaba.

A seguir, confira cinco fatos que evidenciam o potencial econômico e social das cooperativas no Espírito Santo.

Cooperativas entre 200 maiores e melhores empresas no ES

De acordo com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), as cooperativas ocupam posições de destaque entre as maiores e melhores empresas no Espírito Santo. Entre as 200 listadas na 28ª edição do anuário que divulgou o ranking, 16 são cooperativas do estado, além da Sicoob Administradora e Corretora de Seguros. As empresas foram classificadas pela sua receita operacional líquida, com dados referentes a 2023.

Para o presidente do Sistema OCB/ES, organização que representa as coops capixabas, os resultados da pesquisa revelam o potencial competitivo do cooperativismo. “O modelo de negócio se adapta a diferentes realidades e objetivos, inclusive quando a intenção é ganhar escala. No Espírito Santo, muitas cooperativas estão investindo em expansões e industrialização, o que reflete a participação significativa delas nesse ranking tão respeitado”, contextualiza Dr. Pedro Scarpi Melhorim.

10,9% é o impacto das coops no PIB do estado

Se o assunto é potencial econômico, o cooperativismo é referência. O estudo “Impactos do cooperativismo na economia capixaba”, desenvolvido pela Futura Inteligência, revelou que o impacto do cooperativismo chegou a 10,9% no PIB capixaba em 2023.

A porcentagem representa o valor de R$ 21,1 bilhões, resultado da soma da participação das cooperativas no PIB capixaba e o impacto delas no PIB de outros setores. Ao considerar somente o faturamento das coops do estado, que em 2023 foi de R$ 14,8 milhões, a movimentação corresponde a 6,4% do PIB nominal do estado.

A pesquisa também revelou que, para cada R$ 1,00 gasto ou demandado pelas cooperativas capixabas, há uma adição de R$ 1,30 no valor da produção, R$ 1,29 no valor adicionado e de R$ 0,66 na massa salarial. Além disso, 1,59 emprego é gerado a cada real investido.

1,9 milhão de pessoas estão envolvidas com o coop capixaba

Em 2023, o número de pessoas envolvidas com o cooperativismo ultrapassou a marca de 1,9 milhão de indivíduos, de acordo com a última edição do Anuário do Cooperativismo Capixaba. O número representa 52% da população do Espírito Santo. Esse é o volume de pessoas impactadas de forma direta e indireta pelo modelo de negócio no estado. Só de cooperados, são 832 mil pessoas.

Na visão do diretor-executivo do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira, o alcance revela a capilaridade das cooperativas capixabas. “Elas estão presentes em todos os municípios do estado, levando soluções financeiras, realizando o transporte das pessoas, gerando renda para os produtores rurais, entre outras atividades. Essa rede beneficia não apenas os cooperados e colaboradores, mas também os seus familiares e a sociedade que desfruta desses bens e serviços”, argumenta.

Cooperativas captam 61,4% do leite e comercializam 21% do café do ES

O cooperativismo capixaba se destaca em diversas cadeias produtivas do setor agropecuário no Espírito Santo. A pecuária de leite e a cafeicultura estão entre as principais fontes de receita das cooperativas desse ramo, conforme revelam dados do Anuário do Cooperativismo Capixaba.

Em 2023, elas foram responsáveis por 61,4% da captação de leite no Espírito Santo, o equivalente a 154,9 milhões de litros. O Sul do estado concentra o maior volume da produção. Vale ressaltar que a maioria dos cooperados desse segmento são de pequeno porte, tendo uma produção de até 200 litros de leite por dia.

O café não fica para trás. As cooperativas capixabas comercializaram mais de 2,6 milhões de sacas do grão em 2023. Isso representa 21% de todo o café produzido no estado e quase 24% da produção local da variedade conilon. Só de cafés especiais (acima de 80 pontos), mais de 181 mil sacas foram comercializadas, demonstrando o investimento das coops em produtos de qualidade.

Em 2024, mais 103 mil pessoas foram beneficiadas com ações sociais das coops capixabas

O desenvolvimento econômico anda lado a lado com o compromisso social no cooperativismo. Anualmente, as cooperativas desenvolvem ações voluntárias e gratuitas para as comunidades. O principal mobilizador dessas iniciativas é o Dia de Cooperar, ou Dia C, um movimento de responsabilidade social das cooperativas brasileiras.

Só no Espírito Santo, mais de 103 mil pessoas foram beneficiadas pela rede de solidariedade em 2024. As cooperativas do estado desenvolveram 145 ações e investiram mais de R$ 1,6 milhão nessa frente ao longo do ano. Cerca de 3,9 mil voluntários participaram das iniciativas.

O coordenador de Desenvolvimento Humano e Social do Sistema OCB/ES, Marcos Passos, lembra que as ações estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. “As cooperativas estão empenhadas em contribuir com a redução das desigualdades, gerar saúde e bem-estar e promover uma educação de qualidade. Isso tem sido materializado por meio das inúmeras ações do Dia C e outros projetos voltados para a comunidade que elas desenvolvem”, explica.