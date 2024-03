A revolução na busca por prestadores de serviço agora é 100% gratuita

Em um mercado onde encontrar profissionais de confiança pode ser uma tarefa árdua, o Sobamba.com surge como uma solução inovadora, proporcionando a todos, de qualquer lugar do Brasil, uma plataforma única para a busca por prestadores de serviço. O grande diferencial? Agora, o cadastro na plataforma é totalmente gratuito para qualquer prestador de serviço. A transformação só foi possível após a aceleração da plataforma em programas como o InovAtiva, um dos maiores da América Latina, e o Lab 28, no Espírito Santo, além de uma parceria exclusiva com o AQUINOTICIAS.COM.

Há cinco anos no mercado e recentemente reformulado, o Sobamba.com é resultado da visão empreendedora de Luan Ola, Patrick Garcia e do Estúdio Load. A proposta da plataforma é tornar a contratação de serviços tão simples quanto fazer uma compra online. “Todo mundo, em algum momento, precisa de um profissional, mas desiste pela dificuldade em encontrar. Somos uma plataforma digital que une prestadores de serviço e clientes. Chegamos para facilitar a vida das pessoas”, destacam os idealizadores.

Patrick Garcia, CEO do Sobamba.com e Elias Carvalho, diretor do AQUINOTICIAS.COM

Como Funciona o Sobamba.com

A interface intuitiva e autodidática do Sobamba.com permite que os usuários encontrem facilmente profissionais em diversas áreas, como eletricistas, pintores, DJs, costureiras, fotógrafos, cerimonialistas, designers, faxineiras, maquiadores, esteticistas, entre outros. Emmanuel Marcarini e Francismar Almeida, fundadores do Estúdio Load, responsável pela criação da plataforma, enfatizam que a simplicidade do site é pensada para atender a todos os públicos.

Ao acessar o perfil de um profissional, os usuários podem visualizar avaliações e indicações de outros clientes, proporcionando uma tomada de decisão mais informada. “Todo usuário tem a liberdade de avaliar o serviço e também de indicar o prestador. Desta forma, você pode encontrar um profissional que já tenha trabalhado para um amigo, por exemplo”, explica Patrick Garcia. A negociação é direta entre cliente e profissional, garantindo que o valor do serviço vá integralmente para quem o executou. A plataforma oferece ainda um sistema prático para que prestadores de serviço cadastrem suas atividades, tornando-se visíveis para potenciais clientes.

Cadastre-se Gratuitamente e Experimente

Uma das grandes novidades após a reformulação é a possibilidade de se cadastrar de forma totalmente gratuita. Faça parte da revolução na busca por prestadores de serviço! Acesse www.sobamba.com e realize seu cadastro de forma simples e prática. Sobamba.com: onde a facilidade encontra o profissionalismo, agora ao alcance de todos gratuitamente!

Como fazer seu cadastro?

1 – Acesse o link e crie sua conta (clique aqui)

2 – Preencha as informações principais sobre seu anúncio junto a seus dados

3 – É sempre importante utilizar fotos reais do seu trabalho e caso seja um profissional autônomo, utilizar a sua foto, isso gera confiança e credibilidade junto a novos contatos

4 – Pronto, seu anúncio estará aprovado. Agora, envie ele para seus melhores clientes e peça avaliações sobre o seu trabalho e divulgue sempre o seu perfil profissional, quanto mais engajado maiores serão os resultados