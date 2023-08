Alegre realiza 47ª Expoagro 2023 de 9 a 13 de agosto

O município de Alegre realiza, no próximo fim de semana, sua 47ª Expoagro 2023. O evento vai acontecer entre os dias 9 e 13, no Parque de Exposições “Geraldo Santos”, com várias atrações. A programação conta com concurso leiteiro, feira, corrida, rodeio e muitos shows, com destaque para Alemão do Forró que vai se apresentar na última noite da festa.

A programação começa no dia 9, quarta-feira, que vai se resumir à chegada dos animais e abertura do concurso leiteiro, com a esgota dos animais. A primeira ordenha está marcada para as 7 horas da manhã de quinta (10). No sábado (12), será realizada a última ordenha, no mesmo horário, e a entrega da premiação, às 19 horas.

Na noite de quinta, será aberta oficialmente a Feira da Agricultura Familiar e Empreendedores Alegrenses. Mesma noite em que será realizada a sessão solene para entrega de títulos na Câmara Municipal de Alegre.

Além do rodeio profissional que terá apresentações no sábado e domingo (13), a Expoagro de Alegre contará com shows todas as noites, a partir de quinta-feira. Estarão no palco, Gelo-Nove, Estado de Sítio, Luiza Andrade, Júnior & Gustavo, Comichão, Lucas Lucco e Alemão do Forró. No intervalos dos shows, haverá apresentação do DJ Alan Massini que também vai fechar a festa no domingo.

A 47ª Expoagro 2023 é uma realização da Prefeitura de Alegre, por meio das Secretarias Executivas de Desenvolvimento Rural (Seder) e de Cultura, Turismo e Esportes (Secute). Confira a programação completa abaixo: