Aniversário de colaboradores é motivo de comemoração na Uniaves

Castelo, outubro de 2025 – Na Uniaves, empresa do Grupo Pif Paf Alimentos em Castelo-ES, a comemoração dos aniversários dos colaboradores é um momento de valorização e integração. Mais do que um gesto simbólico, a prática reforça vínculos e proporciona um ambiente de acolhimento que tem reflexo direto no bem-estar das equipes. O preparo da ação é feito com atenção e carinho: a decoração, o bolo e o momento de confraternização são pensados para que cada aniversariante se sinta homenageado.

Segundo Letícia Vargas, nutricionista da Uniaves e responsável pela organização das celebrações, a expectativa pela data é grande entre os colaboradores. “Todo fim de mês nós celebramos os aniversariantes. Eles já ficam entusiasmados, esperando pela confraternização. É um momento especial, com bolo, refrigerante e a presença dos supervisores. Cantamos parabéns e fazemos um agradecimento pelo ano de vida daquele colaborador. É como se a empresa desse um abraço em cada um deles”, destaca.

Além de marcar o reconhecimento individual, Letícia observa que a iniciativa aproxima diferentes áreas da unidade. “Essa comemoração também ajuda a estreitar laços. Pessoas da Manutenção, da área de Frigorífico, da Produção… todos se encontram e isso cria mais proximidade. É um gesto simples, mas que tem um impacto muito positivo no clima organizacional”, completa.

Significado especial

Para os colaboradores, a celebração tem um valor ainda mais marcante. Lyvia Maria Ribeiro Abreu Nascimento, da Secretaria de Produção, viveu recentemente a experiência de ter o seu aniversário celebrado na Uniaves. “A ação foi muito especial porque, além celebrar mais um ciclo de vida, eu também faço parte da equipe que organiza a celebração. Então, é diferente quando chega a nossa vez. Fiquei muito feliz com o carinho e acolhimento de todos”, relata.

Lyvia destaca que as comemorações são uma forma de acolhimento

Ela também reforça o impacto positivo dessas ações no dia a dia de trabalho. “Com certeza! Esses momentos deixam o ambiente mais leve e mostram que a empresa se preocupa com a gente além do trabalho. Isso motiva e aproxima as pessoas”, conclui.