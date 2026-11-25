Comprar materiais de construção envolve mais do que encontrar pisos, tintas ou ferramentas. Variedade, orientação especializada e praticidade no atendimento também influenciam a experiência de quem constrói ou reforma.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a Zamaco Materiais de Construção inicia um novo capítulo de sua trajetória, marcada por 45 anos de atuação. Localizada na Rua Coronel Borges, a empresa familiar investe na modernização da loja e na renovação de sua gestão, sem abrir mão dos valores que consolidaram sua presença no mercado regional.

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O momento representa também a sucessão familiar, com a participação da nova geração na condução do negócio. A proposta é preservar o legado construído ao longo de décadas e, ao mesmo tempo, incorporar novas perspectivas à administração, ao atendimento e à experiência de compra.

O que mudou na Zamaco Materiais de Construção em Cachoeiro?

Uma das principais transformações está na organização do espaço físico. A loja passou por uma reestruturação para tornar a circulação mais funcional e facilitar a localização dos produtos.

Com um portfólio de mais de cinco mil itens, a empresa distribui as mercadorias em setores identificados. Entre eles, estão pisos e revestimentos; elétrica e iluminação; ferramentas; louças e metais, além de utilidades.

Dessa maneira, o consumidor encontra mais facilidade para comparar opções e identificar os materiais adequados às necessidades de cada projeto.

A modernização também contempla a experiência de atendimento. Nesse sentido, a Zamaco busca oferecer um ambiente mais acolhedor e acessível, inclusive para quem não conhece os termos técnicos da construção civil.

Sucessão familiar marca uma nova etapa da empresa

Dar continuidade a uma empresa familiar exige equilíbrio entre tradição e capacidade de acompanhar as transformações do mercado.

Na Zamaco, a participação da nova geração na gestão representa esse movimento. A sucessão preserva a experiência acumulada durante 45 anos e acrescenta uma perspectiva contemporânea à condução do negócio.

Ao longo dessa trajetória, a empresa conquistou oportunidades junto a diferentes públicos. Sua atuação atende desde consumidores que realizam pequenas reformas residenciais até grandes obras e empresas dos segmentos de mármore e granito da região.

Agora, a renovação da gestão acompanha a modernização da estrutura e a busca por soluções alinhadas às expectativas dos consumidores.

Atendimento próximo e praticidade na hora de comprar

Escolher materiais de construção pode gerar dúvidas. Afinal, medidas, acabamentos, quantidades e orçamento exigem atenção durante o planejamento de uma obra.

Devido a isso, a Zamaco aposta em um atendimento baseado na proximidade, na escuta e na agilidade. A proposta é tornar a jornada de compra mais simples, independentemente do tamanho do projeto ou da familiaridade do cliente com o setor.

Além do atendimento presencial, a empresa utiliza o WhatsApp para receber listas de materiais e elaborar orçamentos completos.

Com essa alternativa, o consumidor pode consultar produtos e organizar suas compras com mais praticidade, sem precisar apresentar pessoalmente toda a relação de itens.

Variedade de produtos acompanha construção e decoração

A atualização do portfólio também integra essa nova fase. A loja reúne materiais essenciais para obras e reformas, como cimento, areia, brita, tijolos e telhas.

Ao mesmo tempo, mantém atenção especial aos acabamentos e às novidades do mercado. Entre as opções, estão pisos, revestimentos, tintas, metais, ferramentas e soluções para iluminação.

Essa diversidade atende tanto quem precisa adquirir materiais básicos quanto quem deseja renovar ambientes e investir em detalhes de acabamento.

Além disso, a seleção de produtos acompanha as mudanças nas preferências dos consumidores e as tendências da construção civil e da decoração.

Zamaco une 45 anos de tradição a perspectivas de renovação

A trajetória da Zamaco demonstra a importância das empresas familiares para o desenvolvimento do comércio e da construção civil em Cachoeiro de Itapemirim.

Depois de quatro décadas e meia de atuação, a empresa inicia uma etapa que combina modernização, continuidade administrativa e renovação da experiência de compra.

Nesse contexto, a sucessão familiar representa a passagem de um legado construído ao longo de gerações, com espaço para novas ideias e práticas de gestão.

Mais do que renovar a estrutura física, a Zamaco busca atualizar sua relação com os consumidores e acompanhar as transformações do mercado, preservando a identidade e a credibilidade conquistadas em sua história.

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