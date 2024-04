Assembleia Geral do Sicoob Sul aprova balanço de 2023 por unanimidade

O Sicoob Sul realizou sua Assembleia Geral Ordinária (AGO), no Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim, no último dia 26 de abril. No evento, o balanço do exercício de 2023 e toda a pauta da ordem do dia foram aprovados, por unanimidade, pelos delegados presentes na AGO,m mostrando a confiança na atual diretoria.

O Sicoob Sul conta com mais de 121 mil associados nas 39 agências, 16 no Espírito Santo e 23 no estado do Rio de Janeiro. Entre os destaques, estão os resultados de 153 milhões distribuídos entre os associados. Na aplicação da poupança, o Sicoob Sul contabilizou mais de 240 milhões e na carteira de crédito, houve um crescimento de 30%.

Segundo o presidente Rubens Moreira, a AGO foi um momento muito importante para a cooperativa: “porque é onde os delegados puderam analisar nosso balanço e também conhecer nossos projetos sociais, tão importantes e fundamentais para o desenvolvimento e fortalecimento do Sicoob. Foi um dia maravilhoso para a Cooperativa, que representou cerca de 121 mil cooperados em nossas 39 agências localizadas no Espírito Santo e Rio de Janeiro”, disse.

Rubens Moreira, presidente do Sicoob Sul

Participaram da Assembleia o vice-presidente, Ely Decothé Junior; o diretor executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina; Sandra Helena Kwak, Diretora de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do Sicoob ES; o diretor executivo da OCB/ES e vice-presidente do SEBRAE/ES, Carlos André de Oliveira; os diretores do Sicoob Sul, Luiz Fernando Bonandi e Ediene Maria Messias, além de conselheiros administrativos, fiscais e gerentes de agências e colaboradores.