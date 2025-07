Barba Embrasa comemora 5 anos em Cachoeiro: sabor defumado e história de superação

Há cinco anos, Cachoeiro de Itapemirim ganhava uma nova proposta gastronômica, que revolucionaria o mercado de hambúrgueres na cidade: o Barba Embrasa.

Comemorando seu 5° aniversário, a hamburgueria se consolidou como pioneira no uso da parrilla (churrasqueira argentina) e na técnica de defumação artesanal, utilizando carvão e lenha para conferir um sabor único que remete ao churrasco argentino e americano.

A mente por trás desse conceito é Fernando Gava, proprietário do Barba Embrasa. Apaixonado por churrasco, ele buscou inspiração em nomes como Santi, do Grindhouse Braserito (SP), e o chef Mário Portella (MG), para trazer à tona a essência do alimento preparado no fogo e na fumaça.

A origem e os desafios de empreender na pandemia

Apesar de não ter experiência formal no ramo antes de sair da CLT (exceto uma breve sociedade em uma açaiteria delivery), Fernando Gava mergulhou de cabeça no projeto.

O maior desafio? Ter iniciado a hamburgueria em meio à pandemia. “Não tinha um nome conhecido na cidade, pouco investimento, todos os dias surgiam dezenas de novos deliverys nos aplicativos e muitos não sabiam precificar, o que acaba atrapalhando todo o ramo”, relembra.

O nome “Barba Embrasa”, criado em parceria com seu amigo e mentor Sávio, é “bem autoexplicativo”, segundo Gava. A ideia era deixar claro o conceito de não apenas usar a parrilla, mas também incorporar a técnica do churrasco americano “Low and Slow” (cozimento em baixa temperatura e lento).

Um exemplo disso é o copa lombo suíno, defumado em lenha frutífera por seis horas, resultando em um Pulled Pork desmanchando, presente em dois burgers do cardápio.

Criatividade e resiliência no processo

Os processos de criação dos burgers sempre foram um ponto alto. Fernando e Sávio passavam horas testando combinações de sabores e texturas, buscando algo inovador e exclusivo. Os nomes dos hambúrgueres, uma curiosidade à parte, são sempre inspirados em barbudos famosos.

O hambúrguer mais vendido da casa é, sem dúvidas, o Leonardo da Vinci. “A geleia de bacon da casa e a cebola crispy são especiais e a galera elogia muito. Está desde o início no cardápio”, revela Fernando.

No início, a aceitação do conceito de cardápio 100% exclusivo, sem a possibilidade de adicionar itens aleatoriamente, foi um desafio. “Demorou um pouco para a galera entender o conceito. Agora sinto que entenderam a proposta e abraçaram a ideia!”, comenta Gava.

A superação dos obstáculos e o crescimento do Barba Embrasa foram possíveis, segundo o proprietário, graças a “muita resiliência, persistência e principalmente ter tido apoio da família no início, em especial meu sócio e irmão Felipe e da minha esposa, porque não foi fácil.”

Fernando compartilha histórias que hoje viraram anedotas engraçadas, como o início embaixo de uma garagem velha improvisada, onde a chuva impedia o trabalho, e a frustração de vender menos de cinco hambúrgueres em um dia. “Hoje ver a cozinha e os equipamentos que conquistei dá muito orgulho do processo”, afirma, refletindo sobre a jornada.

Futuro e expansão

Para o futuro, Fernando Gava tem planos ambiciosos, mas com os pés no chão. “Hoje penso muito em primeiro me estruturar cada dia melhor e me estabelecer no mercado local para depois me estruturar e padronizar processos para franquear a marca, que é única e registrada.”

Localizado na rua Luís Semprini, 21, bairro Independência, em frente aos contêineres próximos à Igreja Católica Matriz Velha, o Barba Embrasa continua a oferecer seu estilo autêntico de fazer hambúrguer.

