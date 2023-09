Bossa Nova: Espaço Noivos lança nova coleção de verão

Batizada de Bossa Nova, a nova coleção de Verão do Espaço Noivos chegou para trazer ainda mais sofisticação ao vestuário masculino, com um toque da pegada brasileira.

“Vivemos em um país tropical e o homem moderno quer estar elegante, mas não abre mão do conforto”, comenta o Eder Oza, idealizador e proprietário da loja.

Segundo Eder, é preciso acompanhar as tendências e, por isso trouxe tons claros, tecidos leves em cortes precisos e modelagem que se adequa a todos os estilos e manequins. “A Bossa Nova, do Espaço Noivos é o que o verão pede: conforto e modernidade para o homem atual”, finaliza.

A loja

Espaço Noivos é uma loja de aluguel de roupas para ocasiões especiais, localizada no bairro Sumaré, em Cachoeiro e que existe desde 2017, vestindo noivos, padrinhos, pajens e cavalheiros em geral para as mais diversas ocasiões.

É a pioneira no segmento e conta com um atendimento consultivo e presencial, uma vez que o público masculino é um pouco mais indeciso que o feminino.

O acervo vai muito além de ternos. O Espaço Noivos oferece roupas clássicas, compondo look informal para um aniversário, uma feira ou uma reunião.

Instagram: @espaçonoivos

Contato: (28) 99910-1449

Endereço: R. Neca Bongosto, 32 – Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim

Funcionamento: Segunda à sexta 8h30 às 17h30 – Sábado 9h às 13h

Modelos: Rafael Togneri / Carlos Eduardo Soares

Beleza: Alexandre Zancanella

Fotografia: Gabriel Canas

Vídeo: Mateus Carvalho

Locação: Casa Carmô

Estilo: Espaço Noivos

Direção e ideia original: Eder Oza

