Conteúdo de Marca

Café Campeão celebra 84 anos com festa e degustação em Cachoeiro

Fundador Zé Guilherme e família participam da comemoração do Café Campeão, que celebrou mais de 84 anos de tradição com ação especial em Cachoeiro.

Equipe do Café Campeão realiza ação comemorativa em Cachoeiro de Itapemirim, distribuindo brindes e café durante a celebração dos 84 anos da marca e do Dia das Crianças. Pessoas sorridentes participam das degustações e recebem presentes personalizados do Café Campeão, símbolo de tradição e qualidade no Sul do Espírito Santo.

Com mais de oito décadas de história, o Café Campeão consolidou-se como uma das marcas mais tradicionais do Sul do Espírito Santo. Fundado em Cachoeiro de Itapemirim, o nome carrega uma trajetória marcada por qualidade, tradição e o aroma inconfundível do café capixaba. Na última quarta-feira (8), a empresa completou 84 anos e celebrou a data neste sábado (11) com uma grande ação pelas ruas da cidade, reunindo clientes, parceiros e moradores em um evento que misturou memória, sabor e alegria.

Celebração com sabor de tradição

A comemoração tomou conta das principais vias de Cachoeiro de Itapemirim, onde promotores percorreram diferentes pontos da cidade distribuindo amostras do Café Campeão. A ação, que incluiu degustações gratuitas e sorteios de brindes, teve o objetivo de aproximar ainda mais a marca do público e reforçar o vínculo afetivo que atravessa gerações.

A atividade coincidiu com o Dia das Crianças, tornando o momento ainda mais festivo e familiar, com presença de crianças e adultos que acompanharam a ação pelas ruas.

O evento contou com a presença de José Guilherme, que durante muitos anos esteve à frente da gestão da empresa, e dos netos Giovani e Guilherme, responsáveis por conduzir a marca desde 2023. Juntos, eles representam a quarta geração do Café Campeão, simbolizando a continuidade de um legado familiar construído com dedicação e amor pelo café.

Orgulho capixaba

Mais do que uma campanha comemorativa, o evento simbolizou o orgulho de uma marca que nasceu em Cachoeiro e se tornou referência em todo o Espírito Santo. O Café Campeão reforça, assim, seu compromisso com a qualidade e com o fortalecimento da economia regional, mantendo viva uma história que se confunde com a tradição cafeeira capixaba.

A empresa agradeceu o carinho do público e destacou que a comemoração é uma forma de retribuir a confiança dos consumidores ao longo dos anos. “Ser Campeão é estar presente no dia a dia das famílias e continuar levando o verdadeiro sabor do café capixaba para cada mesa”, afirmou a marca.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Aqui Notícias

[email protected]

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por