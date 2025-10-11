Café Campeão celebra 84 anos com festa e degustação em Cachoeiro

Com mais de oito décadas de história, o Café Campeão consolidou-se como uma das marcas mais tradicionais do Sul do Espírito Santo. Fundado em Cachoeiro de Itapemirim, o nome carrega uma trajetória marcada por qualidade, tradição e o aroma inconfundível do café capixaba. Na última quarta-feira (8), a empresa completou 84 anos e celebrou a data neste sábado (11) com uma grande ação pelas ruas da cidade, reunindo clientes, parceiros e moradores em um evento que misturou memória, sabor e alegria.

Celebração com sabor de tradição

A comemoração tomou conta das principais vias de Cachoeiro de Itapemirim, onde promotores percorreram diferentes pontos da cidade distribuindo amostras do Café Campeão. A ação, que incluiu degustações gratuitas e sorteios de brindes, teve o objetivo de aproximar ainda mais a marca do público e reforçar o vínculo afetivo que atravessa gerações.

A atividade coincidiu com o Dia das Crianças, tornando o momento ainda mais festivo e familiar, com presença de crianças e adultos que acompanharam a ação pelas ruas.

O evento contou com a presença de José Guilherme, que durante muitos anos esteve à frente da gestão da empresa, e dos netos Giovani e Guilherme, responsáveis por conduzir a marca desde 2023. Juntos, eles representam a quarta geração do Café Campeão, simbolizando a continuidade de um legado familiar construído com dedicação e amor pelo café.

Orgulho capixaba

Mais do que uma campanha comemorativa, o evento simbolizou o orgulho de uma marca que nasceu em Cachoeiro e se tornou referência em todo o Espírito Santo. O Café Campeão reforça, assim, seu compromisso com a qualidade e com o fortalecimento da economia regional, mantendo viva uma história que se confunde com a tradição cafeeira capixaba.

A empresa agradeceu o carinho do público e destacou que a comemoração é uma forma de retribuir a confiança dos consumidores ao longo dos anos. “Ser Campeão é estar presente no dia a dia das famílias e continuar levando o verdadeiro sabor do café capixaba para cada mesa”, afirmou a marca.