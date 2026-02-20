Café com Gerentes fortalece diálogo e gera melhorias na Uniaves

Criar um espaço estruturado de escuta tem sido a proposta do Café com Gerentes na Uniaves, subsidiária da Pif Paf em Castelo (ES). Ao longo de 2025, a iniciativa consolidou-se como um canal direto entre liderança e colaboradores, gerando melhorias no ambiente de trabalho e fortalecimento do vínculo entre equipes e gestão.

De acordo com a Consultora em Operações de RH da Unidade, Ana Carolina Morati, foram realizados quatro encontros, com a participação direta de 35 colaboradores. “Esses encontros geraram diversas ações de melhoria, que impactaram positivamente mais de mil colaboradores”, afirma.

Segundo ela, os temas são variados e refletem o cotidiano da operação. “Os assuntos vão desde as maiores satisfações no dia a dia de trabalho até benefícios e relacionamento com os colegas”, explica. Algumas demandas são resolvidas ali mesmo, durante o encontro, enquanto outras entram em plano de ação e passam por análise das áreas responsáveis. Entre os exemplos, estão ajustes no atendimento do RH e alterações no cardápio da unidade.

Para o Gerente de Unidade Industrial, Thiago Bessa, o diferencial do café está justamente no ambiente criado para a conversa. “Fora da rotina operacional, o colaborador consegue falar com mais calma, trazer exemplos reais e sugerir melhorias com mais clareza”, destaca. Segundo ele, o momento permite enxergar aspectos que não aparecem nos relatórios. “Os indicadores mostram o ‘o quê’, mas quem está na operação explica o ‘por quê’ e o ‘como’. Isso amplia muito a visão da gestão.”

Entre os pontos levantados ao longo dos encontros, Bessa cita avanços no horário de finalização das atividades, maior clareza na remuneração variável e fortalecimento do diálogo com a liderança. Também surgiram elogios às ações de integração, como atividades recreativas, e melhorias no atendimento do RH, que passou a ampliar os dias de suporte presencial.

Clima organizacional

Na avaliação do gerente, o principal ganho é cultural. “Quando a escuta vira ação e o ‘não’ vem acompanhado de explicação, a gestão fica mais humana e a operação mais forte”, afirma. Para ele, o resultado aparece no clima organizacional, na retenção e na produtividade. “O colaborador passa a enxergar a unidade como ‘nosso lugar’, não apenas como um local de trabalho.”

A percepção é compartilhada por quem participou da iniciativa. Auxiliar de produção, Lorrana Cristina Andrade da Silva dos Santos define a experiência como positiva e acolhedora. “Eu achei legal e interessante poder sentar com o gerente da planta e com um representante de cada setor, compartilhar experiências, dar ideias e ser ouvida”, relata.

Lorrana pôde dar sugestões no Café com Gerentes

Ela conta que conseguiu apresentar sugestões relacionadas ao programa de padrinhos, do qual é madrinha, além de registrar outras ideias. “A gente realmente tem um espaço para falar. Não é só o gerente que fala. Ele dá abertura, liberdade para a gente se expressar, tirar dúvidas e até fazer reclamação”, afirma. Lorrana também percebe mudanças na comunicação dentro da unidade. “De um tempo para cá, houve mais liberdade para chegar e conversar com a liderança, e isso é muito positivo. Quando a comunicação flui bem entre líder e colaborador, e também entre colegas, o sucesso é garantido”, diz. Para ela, o Café com Gerentes contribuiu para fortalecer esse vínculo de confiança.