Caparaó Open Series: Elevando o Valorant no Cenário de E-sports

O Caparaó Open Series é um campeonato de esporte eletrônico na modalidade de Valorant, criado pela Arena Caparaó Gaming, a primeira arena gamer do estado do Espírito Santo. Este será o primeiro campeonato presencial de Valorant e o primeiro evento desse nível em todo o estado do Espírito Santo e no Leste-Sul de Minas Gerais. O objetivo é introduzir essa cultura na região, estimulando a juventude gamer do estado e colocando a região no cenário mundial dos jogos.

Valorant, um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa (FPS) da Riot Games, cativa jogadores com sua jogabilidade tática 5 contra 5 e personagens únicos, conhecidos como Agentes. Com mapas elaborados e mecânicas de tiro precisas, o jogo oferece uma experiência imersiva. O cenário competitivo de Valorant no Brasil é vibrante, com torneios emocionantes, equipes talentosas e uma base de fãs crescente.

Essas iniciativas fortalecem o e-sports na região, consolidando-o como um participante influente no cenário global. Valorant é o jogo mais popular da Arena Caparaó Gaming, sendo escolhido como modalidade inicial para os projetos de campeonatos da Arena.

Organização e patrocínios

O Caparaó Open Series está sendo organizado pela Arena Caparaó Gaming e patrocinado majoritariamente pela Micron, com o apoio da Monster Energy.

Formato

O campeonato consiste em 16 times divididos em 4 grupos. Eles competirão em duas fases: uma fase de grupos online e uma fase final presencial no evento.

Primeira Fase – Fase de Grupos [Online]: Os 16 times jogarão em suas casas, online. Os dois primeiros de cada grupo avançarão para a próxima fase.

Segunda Fase – Fase Final [Presencial]: Os 8 times restantes competirão presencialmente nos dias do evento, com quartas de final, semifinais e finais (Upper e Lower).

O evento oferece também uma oportunidade de jogar lado a lado, na própria Arena Caparaó Gaming, para times da região que desejam treinar juntos.

Premiação

O campeonato tem uma premiação total de R$4.750,00, incluindo troféus, medalhas e prêmios em dinheiro distribuídos da seguinte forma:

1º Lugar: R$3.000,00

2º Lugar: R$1.000,00

3º Lugar: R$500,00

4º Lugar: R$250,00

Inscrições

As inscrições estão abertas de 21/07 a 21/08. A taxa é de R$50,00 por jogador (R$250,00 por time).

Jogadores ativos na Arena têm 10% de desconto na taxa (R$40,00 por jogador).

Datas

Fase de Grupos/Online: 28/08 a 03/09

Fase Final/Presencial: 15, 16 e 17 de setembro

Horário: Abertura às 10h e encerramento às 22h todos os dias.

Evento

O evento contará com estandes de marcas locais e internacionais, influenciadores conhecidos, figuras renomadas do cenário de E-sports, área gamer, praça de alimentação e muito mais.

Local

O evento será realizado em Ibatiba/ES, na Rua Vista Linda, com 350m² de espaço para público, estandes, palco, área gamer e praça de alimentação.

Ingressos

Ingressos à venda desde 31/07. Valores variam de acordo com os dias do evento, com opção de meia entrada para estudantes.

Redes Sociais

Website: https://arenacaparaogg.com/

Instagram: @arenacaparaogg

Transmissão

O campeonato será transmitido ao vivo pelo canal da Arena Caparaó Gaming na Twitch, incluindo as fases de grupos e finais, nos dias especificados.

Não perca essa oportunidade de vivenciar a magia do Valorant, seja no evento presencial ou através das transmissões online.