Carne Suprema de Panela: a nova pizza que está dando o que falar em Cachoeiro

A Supremo Delivery lançou uma nova aposta no cardápio e ela já vem despertando a curiosidade (e a fome) de quem gosta de pizza com sabor diferente: a Carne Suprema.

A proposta é trazer um toque de comida caseira para a pizza. A receita leva carne de panela desfiada, bem macia e cremosa, massa leve feita com farinha de trigo importada, molho artesanal da casa e uma cobertura generosa de mussarela. Finaliza com orégano, cheiro-verde e pimenta biquinho — um detalhe simples, mas que ajuda a equilibrar o sabor.

Com foco no sabor e qualidade, a Carne Suprema se destaca por fugir do óbvio e entregar uma combinação diferenciada, com ingredientes bem escolhidos e preço acessível. Já entrou no radar de quem gosta de novidades.

Quer conhecer? A Supremo atende todos os dias, das 18h às 23h:

Instagram: @supremocachoeiro

WhatsApp: (28) 99935-9836

Site: supremocachoeiro.com.br

Pedidos também pelo Ifood e Chefmio