CDL Cachoeiro apresenta balanço de 2025 com avanços no fortalecimento do comércio e das rochas ornamentais

A CDL Cachoeiro fortalece o setor do comércio e de rochas ornamentais por meio da representatividade institucional, articulação com parceiros estratégicos e apoio a ações que estimulam competitividade e desenvolvimento econômico regional.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O setor conta com serviços de crédito e cobrança, consultas empresariais, certificação digital, capacitação, seguros, planos de saúde e convênios, todos alinhados às necessidades de um mercado técnico e altamente competitivo.

A CDL apoia a gestão e a capacitação por meio de cursos, eventos e parcerias, além de fomentar conexões comerciais e oportunidades de negócios.

O atendimento próximo permite compreender as demandas do setor, fortalecer o relacionamento com os empresários e construir soluções conjuntas.

Ser associado garante representatividade, acesso à informação estratégica, fortalecimento da imagem empresarial e integração a uma rede de negócios.

Em 2025, a CDL Cachoeiro avançou no fortalecimento institucional, ampliou serviços e intensificou a atuação junto aos setores estratégicos da economia local.

Para 2026, a perspectiva é ampliar projetos de capacitação, inovação e parcerias, impulsionando o desenvolvimento empresarial e regional.

A CDL Cachoeiro agradece a confiança dos associados, parceiros e colaboradores, que tornaram possíveis os resultados alcançados em 2025.