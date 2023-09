Chef Mio Delivery: aplicativo de Cachoeiro comemora 12 anos de sucesso

Em 2011, quando três estudantes de Sistemas de Informação de Cachoeiro pensaram em criar uma plataforma de delivery, não imaginavam o que viria pela frente. Da ideia inovadora de conectar consumidores e restaurantes, nasceu a marca que hoje está na boca do povo: a Chef Mio Delivery.

“A gente chegou numa época em que não existia nada parecido no Estado. Havia iniciativas em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, mas no Espírito Santo, essa ideia de pedir comida por aplicativo, chegou com a gente”, relembra João Paulo Canadell, cofundador.

Com o crescimento da empresa, a Chef Mio expandiu sua atuação para outras cidades do Espírito Santo. Hoje, a plataforma realiza cerca de 90 mil pedidos por mês, movimentando mais de R$4 milhões, distribuídos entre as cidades de Cachoeiro, Marataízes, Itapemirim e Alegre.

Apesar do sucesso, João Paulo conta que nem tudo foi fácil “No início, para fazer os donos de restaurantes comprarem a ideia, foi preciso muita persistência. Certa vez, um dono de restaurante me perguntou: como eu vou saber que você não está me roubando? E eu tive que oferecer o meu produto para ele testar durante 3 meses”.

Hoje, além dos mais de 400 restaurantes parceiros, a empresa conta com um time de 25 colaboradores, com setores de programação, suporte, financeiro, marketing e comercial. O grupo, agora composto por 4 sócios, também é responsável pela Cooki Gestão, um produto que atende aos restaurantes de todo o Brasil, oferecendo uma gestão completa para o empreendedor.

“Através da parceria com esses empreendedores, nós conseguimos identificar dores em comum presente em todos eles, na busca pela solução dessas dores, nasceu a Cooki, que já atende restaurantes a nível de Brasil, explica”.

E não para por aí! Em 2023, a Chef Mio comemora seus 12 anos com uma super novidade. Agora, além dos melhores restaurantes, os usuários também podem pedir produtos para os seus pets, explorando um novo mercado.

Escritório antigo

O grande desejo é tornar a Chef Mio referência como plataforma de delivery em todo o Espírito Santo. “A gente adora dizer que somos de Cachoeiro, exalta. A grande meta é fazer com que a cidade deixe de ser conhecida somente por suas rochas ornamentais e passe a ser lembrada também como aquela que desenvolve tecnologia de ponta, finaliza.

Escritório atual

Serviço

Site: www.chefmio.com.br

Aplicativo: disponível para IOS e Android

Instagram: @chefmiodelivery