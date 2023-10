CIAC é premiada como a melhor escola de educação infantil em Cachoeiro

O Raymundo Andrade CIAC, uma instituição de ensino de renome na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, conquistou mais uma edição do prêmio empresarial Vida Capixaba, sendo reconhecida como a melhor escola de educação infantil da região. A premiação é um reflexo do compromisso e dedicação que a escola mantém há mais de 70 anos.

A coordenadora do ensino infantil, Kelem Cândido, compartilhou sua alegria e gratidão pela conquista. Em suas palavras, “Mais uma conquista, mais uma vitória! O mérito desse reconhecimento é fruto do empenho de um trabalho de muito amor, dedicação, qualidade, ética, profissionalismo e de um trabalho de equipe.”

Ela enfatizou a importância de uma abordagem educacional abrangente, que visa não apenas transmitir conhecimento, mas também desenvolver as crianças em sua totalidade. Destacou o compromisso da escola em encorajar cada criança a explorar, criar e se apaixonar pelo conhecimento, garantindo bases sólidas para todas as etapas de sua jornada educacional.

A vitória no prêmio empresarial do Vida Capixaba reforça a missão do Raymundo Andrade CIAC de proporcionar educação de alta qualidade, do ensino infantil ao médio. A escola tem sido uma instituição de referência, não apenas por sua longa história, mas também pelo seu compromisso com a excelência educacional.

Kelem Cândido concluiu com gratidão: “Só temos a agradecer a todos que acreditam e confiam em nosso trabalho.” O Raymundo Andrade CIAC celebra esta conquista como um reconhecimento de seus esforços contínuos em proporcionar um ensino de qualidade e olha para o futuro com a determinação de continuar a moldar as mentes brilhantes de amanhã.

MATRÍCULAS 2024 ABERTAS

Os pais que desejam matricular seus filhos em uma escola que é pioneira e referência em ensino de qualidade em Cachoeiro de Itapemirim devem ficar atentos. Já estão abertas as matrículas para o ano letivo de 2024 no Centro Integrado de Atividades Culturais Raymundo Andrade – CIAC.

Agenda uma visita: https://curt.link/Ciac-matriculas24

WhatsApp: 28 99258-8356 (clique aqui)