Classic Lips: Lábios valorizados com preenchimento harmônico e natural

Ter os lábios volumosos, projetados e com contornos definidos é o sonho de muitas mulheres. Por sorte, quem não nasceu com essas características pode recorrer ao preenchimento para conquistar o bocão dos sonhos.

O preenchimento labial é uma das técnicas mais procuradas para realçar a beleza e melhorar a autoestima. Um procedimento rápido, simples e minimamente invasivo, que confere resultados supernaturais.

Especialista nesse assunto, a biomédica Beatriz Kleim explica que, com o procedimento, é possível melhorar a sustentação e hidratação dos lábios, delinear contorno, aumentar volume e alterar projeção. “É indicado para aqueles que consideram a boca muito pequena, ou que os lábios estão começando o processo de envelhecimento, quando o lábio perde o contorno e o formato. O objetivo é melhorar a autoestima”.

Formada em biomedicina e pós-graduada em harmonização facial, Beatriz possui certificação internacional pela Miami Dental Institute em Harmonização Facial Full Face, especializada em preenchimento labial e rinomodelação. Com quatro anos de atuação no mercado, ela desenvolveu uma técnica própria, a Classic Lips, que se destaca por conferir resultados harmônicos, lábios com aspecto natural, sem exageros.



“Antes o preenchimento labial era visto como exagero, pois muitas mulheres ficavam com a boca muito grande, o famoso bico de pato. Hoje as pessoas buscam esse resultado mais natural, que corrige as imperfeições de forma sutil, por isso criei a Classic Lips, uma técnica exclusiva que garante esses resultados e tem feito muito sucesso”, ressalta Beatriz.

É importante ressaltar que nos casos de preenchimento, a Dra. Beatriz utiliza apenas ácido hialurônico, que é o mais indicado, pois essa substância é produzida naturalmente pelo nosso organismo e, assim, não oferece riscos de rejeição.

Embora seja um procedimento simples, é fundamental procurar um profissional qualificado, que vai aplicar a substância em dosagens específicas, respeitando os traços do paciente, de forma a obter harmonia e naturalidade na face.

Além do preenchimento labial, a biomédica também realiza vários outros procedimentos como rinomodelação, botox, bioestimulador, fio de PDO, preenchimento de maneira geral e harmonização facial.



Preenchimento labial dói?

Um dos principais medos de quem pensa em fazer preenchimento é sentir dor. A biomédica Beatriz Kleim explica que esse é um procedimento minimamente invasivo, sem cortes, mas mesmo assim, é utilizada anestesia local durante a aplicação do ácido hialurônico, para evitar que o paciente sinta qualquer tipo de desconforto.

O procedimento dura em torno de 30 minutos a uma hora. Em 15 dias o paciente volta para uma revisão e, após esse período, é visto o resultado final. O efeito dura em média um ano, mas varia para cada paciente. “É um procedimento durável com custo-benefício muito bom”, frisa Beatriz.





