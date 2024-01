Clube do Botox: confira experiência exclusiva em estética facial em Cachoeiro

Em um cenário onde cuidado e carinho são prioridades o ano inteiro, a Dra. Lediana Fontana apresenta o exclusivo Clube do Botox – 2024, um inovador programa de fidelidade dedicado à estética facial. Com a proposta de tornar acessíveis as maravilhas da toxina botulínica, o clube promete benefícios exclusivos para seus membros.

Perfil Profissional da Criadora do Clube

O Clube do Botox é uma criação da Dra. Lediana Sedano Fontana, Biomédica Esteta e Farmacêutica (CRBM-1 42952 e CRF-ES 5363. Além de sua atuação clínica, é professora de Farmacologia no Curso de Medicina e Farmácia da Faculdade Multivix.

Sem Limites de Participação

Ao contrário de outros clubes, o Clube do Botox não impõe limites no número de integrantes por grupo, abrindo suas portas para todos que desejam aproveitar descontos especiais em procedimentos estéticos.

Como Funciona o Clube do Botox?

O objetivo do clube é garantir descontos através do volume de compra, proporcionando aos membros a oportunidade de desfrutar de aplicações de botox a preços promocionais.

O primeiro pacote são 12 parcelas fixas mensais, de R$ 135,00 para 2 aplicações e o segundo são 12 parcelas fixas mensais de R$ 203,00 para 3 aplicações.

Regras Importantes e Compromissos dos Membros

O pagamento das parcelas deve ocorrer até o dia 10 de cada mês, sob pena de exclusão do clube após dois dias de atraso, sem restituição do valor pago. O clube não permite atrasos e pagamentos retroativos.

Benefícios Exclusivos e Restrições do Clube

O Clube do Botox oferece aos membros a possibilidade de realizar 2 ou 3 aplicações na face superior, incluindo testa, rugas ao redor dos olhos e glabela. Caso desejem aplicar em áreas não acordadas, será cobrado um valor adicional de R$ 50 por região.

O clube não permite a troca por outros procedimentos estéticos, sendo exclusivo para a toxina botulínica. Entretanto, membros podem indicar novos participantes, e ao indicar 15 membros ativos, recebem desconto de 15% em preenchimentos.

Protocolo de Agendamento e Procedimentos

Os membros poderão agendar a primeira aplicação a partir do pagamento da terceira parcela. O intervalo entre as aplicações é rigorosamente estabelecido, garantindo a eficácia do tratamento. O clube utiliza a toxina Dysport, padrão ouro desenvolvido pela Galderma, assegurando a qualidade e segurança do procedimento.

Compromisso com a Transparência

Para manter a integridade do clube, todos os dias 12 será postada a lista de membros que efetuaram o pagamento no grupo, sendo este um compromisso assumido pelos participantes ao ingressarem.

Local de Atendimento

As aplicações ocorrem no consultório localizado no Edifício Arpoador, sala 101.

Junte-se ao Clube do Botox!

Para aqueles interessados em fazer parte deste seleto grupo de cuidado facial, basta manifestar o interesse para ser inserido no grupo. Aproveite essa oportunidade exclusiva oferecida pelo Clube do Botox – 2024 e cuide da sua beleza com confiança e segurança.

Contato: 28 99922-1577