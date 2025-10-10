Colaboradores da Uniaves têm folga no dia do aniversário como forma de celebração da data

Comemorar o aniversário ao lado de quem se ama — e sem precisar se preocupar com a rotina de trabalho — é um privilégio que os colaboradores da Uniaves, empresa do Grupo Pif Paf Alimentos em Castelo, têm garantido. A empresa oferece um dia de folga no aniversário, um benefício que ainda não é comum em muitas organizações e que tem um impacto direto no clima organizacional e na valorização das pessoas.

O benefício é flexível e pensado para se adaptar à rotina de cada colaborador. Quando o aniversário cai no sábado, a folga é antecipada para sexta-feira; se cair no domingo, é prorrogada para a segunda. O mesmo vale para feriados no meio da semana — a folga acontece no dia útil anterior. Caso necessário, o colaborador ainda pode alinhar com o gestor uma data alternativa para aproveitar o seu dia especial.

“Essa ideia nasceu do desejo de reconhecer o colaborador de uma forma simples, mas cheia de significado. O aniversário é um dia especial, e nada melhor do que poder curtir esse momento com quem a gente ama. Oferecer essa folga é uma maneira de demonstrar carinho e valorização, mostrando que a Uniaves se importa com as pessoas e com o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal”, destaca Camila Silva de Jesus, assistente de Benefícios.

Além da folga individual, a Uniaves promove mensalmente um momento coletivo para celebrar a vida. Toda última sexta-feira do mês, os aniversariantes são homenageados com um bolo e uma confraternização leve e descontraída, fortalecendo os laços entre os colegas. “Essas pequenas celebrações ajudam a deixar o ambiente mais acolhedor, alegre e próximo”, explica Camila.

Camila destaca o fortalecimento de laços entre colegas

Valorização e cuidado

A iniciativa tem gerado reações positivas dentro da empresa. “Os colaboradores ficam felizes e surpresos com o cuidado, e isso reflete diretamente no clima da empresa. Sentir-se valorizado faz diferença, aumenta o engajamento, o orgulho de fazer parte da equipe e até a motivação no dia a dia”, ressalta Camila.

Adriele relata que o cuidado da folga no aniversário reforça o sentimento de pertencimento na Uniaves

Para Adriele Augusto da Silva, auxiliar administrativa, essa pausa é mais do que bem-vinda. “Sinceramente adorei a ideia de ter um dia de folga no meu aniversário. É uma ótima maneira de recarregar as energias. Costumo tirar esse dia para relaxar e celebrar com a família e amigos”, conta. Segundo ela, esse cuidado reforça o sentimento de pertencimento. “Mostra que a empresa se importa com a felicidade e o bem-estar dos colaboradores. Eu volto para o trabalho mais motivada e produtiva. Tudo isso fortalece o vínculo entre as equipes e melhora muito o ambiente de trabalho.”