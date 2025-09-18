Com 30 anos de experiência, Lelo da Tita fortalece o café capixaba

Com mais de três décadas de experiência no comércio, Welington Maffioletti, conhecido como Lelo da Tita, assumiu em 2025 um novo desafio: a corretagem de café. A atuação, no entanto, vai além da intermediação das vendas. Além disso, o profissional também aconselha sobre questões tributária, contábil e jurídica, tornando-se um apoio completo para os produtores que buscam segurança e valorização de sua produção.

Maffioletti iniciou sua trajetória no comércio em 1981 e, ao longo dos anos, consolidou uma bagagem de conhecimento e confiança no mercado. Agora, essa experiência é direcionada ao setor cafeeiro, com o propósito de prestar um serviço que tranquilize os agricultores diante das complexidades do mercado e das exigências legais.

A corretagem de café desempenha papel estratégico para o Espírito Santo, estado que é referência nacional na produção do grão. Além de movimentar a economia local, o café capixaba é reconhecido pela qualidade e pela força de seus produtores, que encontram em iniciativas como a de Lelo da Tita um suporte essencial para garantir bons negócios e fortalecer ainda mais a cadeia produtiva.