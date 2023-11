Com grandes promoções, Hiper Colibri abre as portas de unidade em Cachoeiro

A rede de lojas Colibri Festas e Decorações abriu as portas de sua primeira unidade em Cachoeiro de Itapemirim. O empreendimento foi inaugurado na última terça-feira (07) e foi idealizado de acordo com o tamanho e a importância da região.

Com mais de mil metros quadrados, a Hiper Colibri Cachoeiro está pronta para atender moradores de toda a região Sul com um enorme mix de itens para festas. Dessa forma, esta é a sétima loja do grupo, sendo a segunda no formato Hiper.

De acordo com Rodolfo Schowambach, um dos proprietários, a loja foi pensada em todos os detalhes, para oferecer o melhor para os clientes do Sul do Estado. “A loja está linda, tivemos muito cuidado em cada detalhes. Cachoeiro tem um enorme potencial e há muito tempo nós vínhamos sendo cobrados para ter uma loja aí”.

Além disso, Rodolfo também garante que a Colibri está com promoções imbatíveis. “Fizemos negociações fortes com nossos fornecedores e garantimos os melhores preços do mercado até o final do ano”.

A confeiteira profissional Angélica Fim esteve na inauguração e ficou encantada. “Colibri em Cachoeiro é um presente para nós. Fiquei muito feliz com essa notícia, a loja está linda, com muita variedade, com preço e qualidade. Na verdade a loja surpreendeu, está melhor do que eu tinha imaginado”.

Sobre a Colibri

A rede Colibri Festas foi inaugurada em 2015 no Espírito Santo. Com essa inauguração em Cachoeiro, o grupo agora conta com sete lojas físicas e um e-commerce. É referência no segmento de confeitaria, festas em geral, balões e bomboniere, além de embalagens e descartáveis e decoração.

Em resumo, um verdadeiro paraíso para decoradores, cerimonialistas e apaixonados por festas, que encontrarão na Hiper Colibri, a maior boutique de balões de todas as lojas Colibri e do Estado.

E para quem já está pensando no Natal, a nova loja já inaugura com uma super seção de Natal. Estão disponíveis diversos itens como árvores, enfeites e muitos ornamentos para tornar o Natal inesquecível!

Conheça a Hiper Colibri

Endereço: Rua Coronel Francisco de Braga, próximo a Ponte de Ferro (antiga loja Leader)

Instagram: @colibrifestases