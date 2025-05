Com respeito e fé, Pif Paf celebra religiosidade na Uniaves

Missas em Ação de Graças e futura realização de culto ecumênico evidenciam compromisso da empresa com espiritualidade e liberdade de crença de seus colaboradores

Colaboradores participaram da missa na Uniaves

Castelo, maio de 2025 – Em maio, um momento de fé, gratidão e comunhão marcou a rotina de trabalho na Uniaves, subsidiária da Pif Paf Alimentos em Castelo, no Espírito Santo. No dia 13, colaboradores participaram da tradicional Missa em Ação de Graças à Nossa Senhora de Fátima, celebração que reflete a espiritualidade presente na trajetória da companhia e que, ao mesmo tempo, reafirma o respeito à liberdade religiosa como valor central da cultura organizacional.

A devoção à Nossa Senhora de Fátima acompanha a história da Pif Paf desde sua fundação, sendo uma expressão da fé do fundador, Sr. Avelino Costa, e de sua família. Para os colaboradores, participar desse momento é também uma forma de agradecer pelas conquistas e renovar esperanças. A missa aconteceu simultaneamente em várias unidades do grupo incluindo, além da Uniaves, Patrocínio (MG), Visconde do Rio Branco (MG) e Canoinhas (SC), além do Escritório Corporativo de Belo Horizonte (MG), onde a celebração reuniu dezenas de pessoas e contou com a presença do próprio fundador, seus familiares.

Emoção, gratidão e inclusão

Na Uniaves, em Castelo (ES), a Missa também foi recebida com entusiasmo e emoção. Gessica Louzada Santos, auxiliar administrativa, compartilhou a importância desse momento. “No último dia 13 de maio, presenciei um momento especial de devoção e agradecimento e, com o coração cheio de gratidão, quero expressar minha profunda alegria em ter participado da Missa em Ação de Graças à Nossa Senhora de Fátima. A Missa foi um momento de renovação espiritual e fé, onde vivenciamos que a paz e a proteção de Nossa Mãe estão presentes conosco. Que possamos seguir firmes no caminho de esperança e bênçãos e que a intercessão de Nossa Senhora de Fátima nos guie sempre!”

Gessica Santos destacou a importância da celebração

Na visão da empresa, espiritualidade e inclusão caminham lado a lado. Por isso, no próximo dia 17 de junho, as mesmas unidades que sediaram as missas irão promover um Culto Ecumênico, aberto a todos os colaboradores, independentemente de suas crenças.

A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a diversidade religiosa e com o bem-estar integral de seus times. “A fé sempre teve um lugar especial na nossa história, mas o respeito à diversidade é o que nos guia no presente e no futuro”, destaca Roberta Madureira, gerente de Comunicação Corporativa da Pif Paf Alimentos. “As celebrações religiosas, como a Missa e o Culto Ecumênico, são convites para que cada colaborador possa expressar sua espiritualidade de forma livre, voluntária e acolhedora. É assim que fortalecemos o senso de comunidade, valorizando as diferentes formas de viver a fé.”

Na Pif Paf, o cuidado com as pessoas se manifesta também na forma como a empresa promove um ambiente de trabalho inclusivo, em que as crenças individuais são reconhecidas, respeitadas e celebradas. A convivência entre diferentes expressões religiosas é vista não como um desafio, mas como uma oportunidade de aprendizado mútuo, empatia e união.