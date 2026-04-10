Comprou carro, ganhou iPhone 17 Pro Max? Loja de Cachoeiro surpreende com live de ofertas neste sábado

A live de ofertas da Borges Veículos promete movimentar o mercado automotivo neste sábado (11). A ação reúne condições especiais e vantagens imediatas para quem deseja trocar de carro.

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Isso porque, durante a transmissão, a empresa apresenta ofertas diferenciadas em todos os veículos. Além disso, quem fechar negócio garante uma televisão de 50 polegadas como brinde nas três primeiras vendas. Assim, o cliente já inicia a experiência com um benefício direto.

Ao mesmo tempo, a campanha amplia as vantagens. Dependendo do modelo adquirido, o comprador também pode levar prêmios extras. Entre eles, estão iPhone 13, iPhone 16, iPhone 17 Pro Max, bicicleta elétrica e até caixa de som. Portanto, a escolha do carro pode trazer benefícios ainda maiores.

Nesse sentido, a live permite interação em tempo real. Os interessados podem acompanhar as ofertas, tirar dúvidas e falar diretamente com a equipe. Isso torna o processo mais ágil e transparente.

Borges Veículos

Com mais de 30 anos de atuação, a Borges Veículos, em Cachoeiro de Itapemirim, mantém sua relevância ao investir em relacionamento e confiança. Nesse sentido, a campanha reforça o compromisso com o cliente e aposta em inovação para se destacar no mercado.

Portanto, a live surge como uma oportunidade concreta. Além de condições especiais, o consumidor encontra vantagens que fazem diferença no momento da compra.

Serviço

Borges Veículos & Caminhões