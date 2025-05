Confiança que vale: colaboradores da Uniaves indicam novos talentos e fortalecem o time com o Programa Indicaí

Em campanha ativa na unidade, indicações são reconhecidas, premiadas e ajudam a Companhia a atrair novos talentos

Castelo, maio de 2025 – Atração de talentos com reconhecimento para quem já faz parte da história da empresa: assim funciona o Programa Indicaí, da Pif Paf Alimentos presente em sua subsidiária Uniaves, em Castelo, no Espírito Santo. Voltado a todos os colaboradores, o programa permite que qualquer pessoa do time indique amigos, familiares, ex-colegas de trabalho para trabalharem na empresa. Mais do que reforçar o vínculo dos colaboradores com a organização, o Indicaí promove uma rede de confiança e valorização interna. E o melhor: quem indica pode ser premiado.

Desde janeiro, uma campanha especial do programa está ativa nas unidades de Visconde do Rio Branco, Patrocínio, Uniaves e Pará de Minas, voltada exclusivamente para indicações de profissionais de nível auxiliar. De acordo com Juliana de Moura Lopes, do time de Atração e Seleção da Pif Paf, o colaborador que indicar alguém para uma vaga operacional de nível auxiliar, nessas unidades, poderá receber cartões presente de acordo com a quantidade de indicações — desde que a pessoa indicada seja contratada e permaneça na empresa por, no mínimo, seis meses.

O valor é dividido em três etapas: no ato da contratação da pessoa indicada; após 90 dias de trabalho; e ao completar 180 dias na empresa. “Se um colaborador indicar cinco pessoas e todas forem contratadas e permanecerem na empresa por seis meses, ele pode receber várias vezes no cartão presente”, destaca Juliana.

“Toda indicação é bem-vinda, no entanto, a premiação da campanha atual é válida apenas para indicação feita aos cargos operacionais de nível auxiliar nas unidades participantes. Para que a indicação tenha validade, a pessoa indicada deve comparecer ao plantão de entrevistas da unidade e informar, no momento da seleção, o nome completo e a matrícula do colaborador que a indicou. Além disso, o próprio colaborador deve registrar sua indicação, com antecedência de até um dia antes da seleção, usando o QR Code disponível ou o formulário físico no RH da unidade”, explica Juliana.



Bom para todos

A colaboradora Jaqueline Paxico, que atua na sala de cortes há um ano e oito meses, é uma das entusiastas do Indicaí. Desde o início da campanha, ela já indicou mais de dez pessoas. “Da mesma forma que gosto de trabalhar na Uniaves, imaginei que outras pessoas também gostariam. E a bonificação ajuda: dá para pagar uma conta ou comprar algo necessário. É um incentivo que motiva”, comenta. Para Jaqueline, além do retorno financeiro, indicar é também uma forma de contribuir para a construção de uma equipe comprometida: “Aos poucos, vamos crescendo e formando uma grande equipe.”

Jaqueline (direita) com Marcos Vieira, um de seus mais de dez indicados para a Uniaves

Uma das pessoas indicadas, Laisa Belarmino Andrade está há um mês no setor de inspeção. “Uma pessoa da empresa me avisou que estavam contratando. Fiquei feliz com a indicação e minha experiência tem sido ótima até o momento”, conta. Laisa já planeja participar do programa e também fazer suas próprias indicações.

Beatriz Borges Silva Alves, outra colaboradora da Uniaves que também entrou por meio de indicação, reforça a importância do ambiente da empresa. “Eu já tinha trabalhado aqui antes e voltei porque gosto da organização, do respeito entre os colaboradores e do salário. Agora quero indicar também, para colaborar com a empresa”, afirma.

Segundo Juliana, os resultados do programa têm sido extremamente positivos. “As indicações fortalecem nosso processo de atração e seleção, além de reconhecer os colaboradores que ajudam a trazer novos talentos alinhados à nossa cultura. É uma forma de valorizar quem já está com a gente e acredita na empresa”, reforça. A campanha segue até o dia 29 de julho de 2025, e novas indicações são sempre bem-vindas. A Pif Paf segue incentivando o crescimento do seu time por meio da confiança de quem vive o dia a dia da empresa.