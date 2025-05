Conhece a Lina? Função facilita acesso às informações de departamento pessoal na Uniaves

Na era da digitalização, a Uniaves, subsidiária da Pif Paf Alimentos em Castelo-ES, segue avançando rumo à modernização contínua da gestão de pessoas. Um exemplo é a Lina, funcionalidade integrada ao aplicativo Somos Pif Paf, que vem transformando a rotina dos colaboradores. Com poucos toques na tela do celular, é possível acessar contracheques, espelho de ponto, recibos de férias e até mesmo o informe de rendimentos — item essencial neste período de Imposto de Renda.

De acordo com Tatiana Dias, coordenadora de Departamento Pessoal da Pif Paf, a Lina nasceu com a missão de criar um canal de comunicação direto, rápido e eficaz entre o RH e os colaboradores de todas as áreas. “Antes, usávamos o WhatsApp como atendimento. Com a Lina, centralizamos tudo em um único espaço, que traz informações completas sobre folha, benefícios, datas de pagamento, entre outros pontos importantes”, explica.

Além de oferecer agilidade, a ferramenta representa um ganho significativo de autonomia para os empregados e eficiência para o RH, reduzindo a necessidade de atendimentos presenciais e eliminando o uso de papel. “O contracheque, por exemplo, já é disponibilizado dois dias antes do pagamento, o que traz transparência e valor ao processo”, completa Tatiana.

No contexto do Imposto de Renda, a praticidade ganha ainda mais destaque. Segundo a coordenadora, os informes de rendimentos estão disponíveis desde 28 de fevereiro, e o colaborador pode acessar dados não apenas do ano atual, mas também de anos anteriores. “Tudo isso em tempo real, direto na tela ou por PDF via e-mail, com apenas alguns cliques”, ressalta.

Na palma da mão

Na Uniaves, a experiência prática com a Lina é positiva mesmo para quem ainda usa a ferramenta com menor frequência. É o caso de Maria Rosângela Massafra, que trabalha no setor de miúdos há 10 anos. “Uso a Lina para ver contracheque, saldo de horas, espelho de ponto e férias. Ela esclarece tudo que a gente precisa”, afirma.

O colaborador Samuel Rosa, com 14 anos de atuação no setor de apanha, também aponta a praticidade como um diferencial. “Utilizo pelo menos uma vez por mês para acessar o meu contracheque. Mas facilitou muito, porque posso acessar a qualquer momento. Nesta época de declaração do Imposto de Renda ela também tornou mais fácil acessar os dados que preciso.”

Com a Lina, a Pif Paf reforça seu compromisso com o cuidado com as pessoas, tornando a experiência dos colaboradores mais simples, eficiente e transparente. A tecnologia, quando bem aplicada, fortalece vínculos e facilita o dia a dia — e é exatamente isso que a ferramenta tem proporcionado nas unidades.