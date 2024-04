Consórcio é uma forma de investimento? Entenda como funciona

O consórcio, que surgiu no início da década de 60 e vem a cada ano sendo mais procurado por seu baixo custo em relação aos financiamentos, é conhecido como uma forma de aquisição. No entanto, a HS Consórcios é a pioneira na nova visão do consórcio como investimento.

A HS Consórcios apresenta aos clientes como transformar o consórcio em investimento. “Essa forma de investimento com o consórcio ocorre tanto para a venda das cartas contempladas como para o aumento patrimonial, compra ou construção de imóveis”, explica Glorinha Nemer, uma das administradoras da empresa em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo ela, os valores obtidos como aluguel dos imóveis paga o valor das parcelas. “Denominamos isso de autoquitação. Após o encerramento do consórcio, o investidor terá à sua disposição um patrimônio imobiliário e a renda gerada pelos aluguéis”, continua.

E essa procura por cartas contempladas de consórcio é grande tanto para veículos quanto para imóveis. “Mesmo pagando o lucro de quem vende, as cartas contempladas apresentam vantagens em relação aos financiamentos”, pontua Paulo Sérgio, também administrador da HS Consórcios em Cachoeiro.

“Por vários motivos, por ser mais barato, por ter parcelas menores facilitando o pagamento e por ser mais fácil de aprovar o crédito, a HS Consórcio foi a pioneira nessa nova visão do consórcio como investimento”, garante.

HS Consórcios como referência

HS Consórcio é referência para os investidores. Mas, aual a vantagem que faz HS se tornar essa referência? De acordo com Paulo Sérgio, o principal motivo foi a opção que os participantes têm de pagar meia parcela até a contemplação.

“Isso faz com que os valores investidos sejam menores e os ganhos maiores. Além disso, se formou uma rede muito grande de compra e venda das cartas da HS, tornando-as um ativo de alta liquidez”, completa.

Ou seja, na HS Consórcios o cliente encontra uma forma transparente e segura para realizar seus sonhos, garantindo que seu investimento seja acompanhado por especialistas da área.

Serviço

Instagram: @cachoeiro.consorcios

Contato: 28 992586977

Endereço: Rua Vinte e Cinco de Março nº 33, Shopping Cachoeiro, Loja 205, Centro, Cachoeiro de Itapemirim-ES