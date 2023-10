Cooki Gestão: já são 1.300 clientes impactados em todo Brasil

A tecnologia faz cada vez mais parte do cotidiano da nossa vida, até mesmo no nosso jeito de pedir e receber comida, então por que não utilizar da tecnologia para auxiliar no gerenciamento de bares e restaurantes? É aí que entra a Cooki Gestão, uma solução que atende empreendedores de todo o Brasil, oferecendo uma gestão completa para os negócios desse setor.

“Através da parceria com os empreendedores, conseguimos identificar dores em comum presente em todos eles, na busca pela solução dessas dores, nasceu a Cooki, que já atende restaurantes a nível de Brasil” explica João Paulo Martinez, um dos sócios fundadores da empresa.

Totalmente capixaba, criada em Cachoeiro de Itapemirim, a Cooki foi desenvolvida para auxiliar na administração de bares e restaurantes. O software fez tanto sucesso que se tornou um dos 30 selecionados do primeiro programa de aceleração de startups do Governo do Estado do Espírito Santo, em março de 2023, sendo a única startup representante da região sul.

Hoje, seis meses depois, já atingiu mais de 1.300 clientes com ferramentas que chamam atenção pela qualidade, como site próprio para delivery sem comissão, aplicativo de garçom, robozinho de atendimento, e todos os relatórios necessários para o empreendedor acompanhar o crescimento da sua empresa.

Onde encontrar

A Cooki está disponível para todo o Espírito Santo e Brasil pelo telefone (28) 98100 7982 (clique aqui) ou através do site https://cooki.app.br/