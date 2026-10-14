Cooperativas de crédito transformam vidas e impulsionam a prosperidade nas comunidades

Celebrado nesta quinta-feira (15), o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito valoriza esse modelo de negócio, que promove oportunidades e inclusão financeira

Prosperidade. Para algumas pessoas, ela significa realizar o sonho de conquistar a casa própria. Para outras, é abrir um negócio, trocar de carro ou garantir um futuro melhor para toda a família. O sentido ou a importância dessa palavra pode variar de acordo com a vivência e com as expectativas de cada um.

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Mas, independentemente da definição, uma coisa é certa: a prosperidade é construída todos os dias por meio de oportunidades, acesso a crédito, educação financeira e desenvolvimento socioeconômico. E é justamente essa construção coletiva que celebra o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito (DICC), comemorado nesta quinta-feira (15/10).

Com o tema “Cooperativas de crédito: um símbolo de estabilidade em um mundo de oportunidades”, a campanha mundial do DICC deste ano destaca o diferencial de um modelo financeiro que, há décadas, promove inclusão social, fortalece comunidades e transforma resultados econômicos em benefícios compartilhados.

Em um cenário repleto de transformações, incertezas e novos desafios, as instituições financeiras cooperativas se consolidam como organizações capazes de unir segurança financeira, proximidade com os cooperados e compromisso com o desenvolvimento local, criando condições para que pessoas, empresas e comunidades prosperem juntas.

No Espírito Santo, os números ajudam a contar essa história e a traduzir a força do movimento cooperativista. De acordo com o Anuário do Cooperativismo Capixaba 2026, as 26 cooperativas do Ramo Crédito registradas no Sistema OCB/ES reúnem mais de 969 mil cooperados. Juntas, elas movimentaram R$ 9,7 bilhões em 2025 e são responsáveis por gerar e manter mais de 3,7 mil postos de trabalho, impulsionando cada vez mais o desenvolvimento econômico e mudando a realidade de muitos cidadãos capixabas.

Nos últimos três anos, o Ramo Crédito capixaba também destinou um total de R$ 43 milhões a doações e ao apoio a programas e projetos voltados para a transformação social em todo o estado, sendo R$ 18,5 milhões apenas em 2025.

O peso de todos esses números reflete milhares de histórias de pessoas que encontraram no cooperativismo financeiro uma oportunidade de empreender, investir, crescer, mudar de vida e prosperar.

Prosperidade que transforma vidas

Diferentemente das instituições financeiras tradicionais, como os bancos, as coops de crédito têm como propósito gerar desenvolvimento para os próprios cooperados e para as comunidades onde estão inseridas. Mas o que isso significa?

Na prática, as cooperativas pertencem aos seus próprios cooperados, que também são os donos do negócio. Ou seja, os resultados gerados retornam para quem faz parte do movimento e as riquezas permanecem nas regiões onde foram produzidas, fazendo a prosperidade circular.

Todo o impacto desse modelo de atuação já pode ser observado em diferentes indicadores econômicos e sociais. Estudos realizados pelo Sistema OCB Nacional, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e apoio do Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito (Ceco), mostram que a presença das cooperativas de crédito nas comunidades contribui diretamente para o crescimento da produtividade dos municípios onde atuam.

O levantamento identificou que municípios com presença de cooperativas de crédito registram menor dependência de programas de transferência de renda. Em média, são 20,5 famílias a menos por mil habitantes inscritas no Cadastro Único e 24,8 famílias a menos por mil habitantes beneficiárias do Bolsa Família.

Isso demonstra que o acesso a soluções financeiras, aliado ao desenvolvimento econômico local, contribui para geração de renda, redução das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida da população.

A força do coop também impulsiona a produção rural. Segundo a pesquisa, cidades com a atuação das instituições financeiras cooperativas apresentam aumento médio de 1,9 ponto percentual na área agrícola e crescimento de cerca de 23% no valor da produção agropecuária.

Nesse ciclo positivo, os benefícios também alcançam a educação. Os municípios atendidos por cooperativas de crédito registram aumento de 3,2 matrículas por mil habitantes no ensino superior, assim como crescimento do número de concluintes, ampliando oportunidades para as novas gerações.

Carlos André Santos de Oliveira, diretor-executivo do Sistema OCB/ES. Crédito: Sistema OCB/ES.

Para o diretor-executivo do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira, todos esses resultados comprovam que o cooperativismo de crédito vai muito além dos resultados financeiros.

“As cooperativas de crédito transformam recursos em oportunidades, e oportunidades em prosperidade. Por isso, celebramos hoje o DICC 2026, uma data especial que valoriza as organizações que ajudam milhões de pessoas em todo o mundo a realizar sonhos, fortalecer negócios e construir comunidades mais próximas. Porque, quando um cooperado cresce, a comunidade toda cresce junto”, destacou a liderança.

Por isso, neste Dia Internacional das Cooperativas de Crédito, é fundamental celebrar aquelas instituições que comprovam diariamente que prosperidade não é uma conquista individual. É um caminho construído de forma coletiva, capaz de fortalecer a sociedade como um todo.

Principais indicadores do coop de crédito capixaba

R$ 9,7 bilhões de movimentação econômica

R$ 8,3 bilhões em operações de crédito

R$ 18,5 milhões investidos em doações e apoio a programas e projetos sociais

969.806 cooperados

3.791 colaboradores

Fonte: Anuário do Cooperativismo Capixaba 2026 (data-base: 31/12/2025)