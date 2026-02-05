Cooperativismo no transporte: a força que impulsiona empregos e renda no Sul do ES

O cooperativismo tem se consolidado como um dos principais vetores de geração de trabalho e renda no Sul do Espírito Santo, especialmente no setor de transporte. Nesse cenário, a atuação da Serranacoop se destaca não apenas pelo crescimento operacional, mas pelo impacto econômico e social que promove nos municípios da região, ao adotar um modelo que prioriza autonomia, participação democrática e distribuição mais equilibrada dos resultados.

“Na Serranacoop, os próprios cooperados são donos da cooperativa e participam da gestão democrática do negócio, diferentemente do modelo tradicional em que prestadores são contratados de forma subordinada. Esse modelo promove autonomia, divisão equitativa das receitas e participação nas decisões, fortalecendo a segurança econômica do associado”, afirma o presidente Carlos Alberto Vieira, o Carlinhos.

O impacto econômico desse modelo se estende para além dos cooperados. Ao assegurar contratos contínuos de transporte e logística, a Serranacoop gera renda direta para centenas de famílias no Sul do Espírito Santo, injetando recursos financeiros diretamente na economia local. O ganho é percebido em toda a cadeia produtiva, especialmente em setores que dependem de logística eficiente para escoar produção, como a agricultura familiar e pequenos empreendimentos industriais.

“Essa renda movimenta o consumo local e beneficia comércio, serviços e fornecedores da região ao colocar recursos financeiros diretamente na economia municipal e regional”, explica Carlinhos.

Governança

A governança é um dos pilares que sustentam esse modelo. A cooperativa opera com Assembleia Geral de Cooperados como instância máxima de decisão, Conselho de Administração responsável pelas diretrizes estratégicas, Diretoria Executiva encarregada da implementação das ações e Conselho Fiscal que acompanha contas e procedimentos. O princípio “um cooperado, um voto” assegura participação igualitária, enquanto prestação de contas periódicas garantem a transparência.

Em um setor marcado por forte concorrência, altos custos operacionais e desafios como acesso a crédito e incorporação de novas tecnologias, a cooperativa aposta na união como diferencial competitivo.

Conforme explica Carlinhos, a atuação conjunta permite ganhos de escala, maior poder de negociação e investimentos em eficiência e inovação, tornando a Serranacoop mais preparada para competir com grandes operadores tradicionais do mercado.

“Esses desafios podem surgir no dia a dia da cooperativa e são tratados por meio da cooperação entre os cooperados para fortalecer a competitividade frente aos prestadores de serviços tradicionais, promovendo eficiência, sustentabilidade e união”, afirma.

Reflexos sociais

Os reflexos sociais desse modelo são percebidos no cotidiano dos cooperados e de suas famílias. A estabilidade de renda facilita o planejamento financeiro, enquanto regras internas claras contribuem para maior segurança no trabalho. Além disso, a gestão compartilhada e as capacitações promovidas pela cooperativa estimulam a profissionalização, a inclusão e a melhoria da qualidade de vida.

“O cooperativismo não é só uma forma de trabalho, é uma ferramenta de transformação social”, pontua Carlinhos.

O ambiente institucional tem sido outro fator relevante para o avanço da Serranacoop. Políticas públicas municipais e estaduais voltadas ao cooperativismo e à economia solidária viabilizam convênios, contratações públicas e suporte institucional, ampliando o acesso a mercados e estimulando a formalização do setor.

Outro diferencial que faz parte do planejamento da Serranacoop é a inovação. A cooperativa investe em sistemas de gestão e logística mais eficientes, amplia serviços como locação de equipamentos e transporte especializado e adota tecnologias para otimizar rotas e reduzir custos operacionais.

Essa estrutura logística robusta beneficia diretamente outras cadeias produtivas locais, ao reduzir custos de transporte, aumentar a competitividade e garantir maior agilidade no escoamento da produção. O transporte cooperado, nesse contexto, atua como elo fundamental entre produção e mercado.

Perspectivas para o futuro

Para os próximos dez anos, a expectativa é de expansão contínua da base de cooperados, diversificação dos serviços e fortalecimento da sustentabilidade financeira. A projeção da Serranacoop é ampliar ainda mais o impacto socioeconômico no Sul do Espírito Santo, consolidando-se como referência nacional em transporte e logística cooperativada.

“Nosso objetivo é continuar crescendo sem perder a essência do cooperativismo, gerando renda, inclusão e desenvolvimento para o Sul do Espírito Santo”, projeta Carlinhos.

Com sede em Cachoeiro de Itapemirim, a Serranacoop figura hoje entre as maiores cooperativas de transporte e logística do Brasil. São mais de 500 cooperados ativos, atuando em áreas como transporte rodoviário de cargas, passageiros, transporte escolar, locação de máquinas e serviços logísticos que atendem diferentes estados do país.