Crianças e Oftalmologia: quando é hora de consultar o especialista?

No episódio do podcast do AQUINOTICIAS.COM, tivemos a oportunidade de abordar um tema crucial para a saúde visual das crianças: “Quando levar a criança ao oftalmologista?”. Convidamos o especialista em oftalmologia da CEMES, Dr. Paulo Ney Vianna Filho, para compartilhar informações valiosas sobre a importância da avaliação oftalmológica na infância.

No episódio, exploramos as principais razões pelas quais os pais devem considerar a consulta com um oftalmologista para seus filhos. Dr. Paulo Ney Vianna Filho ressaltou quais os sinais de alerta que podem indicar problemas de visão em crianças, mesmo que não sejam óbvios à primeira vista.

Com a crescente exposição das crianças a dispositivos eletrônicos e o ambiente digital, também debatemos os potenciais impactos na saúde ocular e compartilhamos dicas práticas para manter a saúde visual dos pequenos.

Assista: