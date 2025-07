Culto Ecumênico realizado na Uniaves promove o respeito à diversidade religiosa

A iniciativa reafirma o compromisso da empresa com a construção de um ambiente de trabalho mais inclusivo, onde todos podem viver e expressar sua espiritualidade com liberdade e respeito mútuo. Juntamente à Missa em Ação de Graças à Nossa Senhora de Fátima, realizada em 13 em maio, esses momentos fortalecem os laços e contribuem para um clima organizacional mais empático, acolhedor e harmonioso.

O culto realizado na Uniaves contou com a presença de diversos colaboradores que se reuniram na área de lazer da unidade. O evento foi conduzido pelo pastor Marcos Lopes dos Santos, da 1ª Igreja Batista de Castelo, e Altair Lorencetti Cunha, do Centro Espírita Luz e Trabalho de Castelo, que gentilmente aceitaram o convite para a celebração.



Da esq. para dir.: Luiz Avelar, Educação Corporativa; pastor Marcos Lopes dos Santos – 1ª Igreja Batista de Castelo; e Altair Lorencetti Cunha – Centro Espírita Luz e Trabalho de Castelo

Durante o evento foi enfatizado o amor que vai além das fronteiras pessoais e que se manifesta no respeito ao próximo, na empatia que aproxima e na solidariedade que transforma. O culto também foi um convite coletivo à reflexão sobre a importância de conviver de forma harmoniosa e respeitosa em um ambiente plural.

A mensagem tocou de maneira especial nossas equipes, como foi o caso de Luiz Paulo Calixto de Andrade, Supervisor da Fábrica de Farinha. “Participar do culto foi uma experiência emocionante e inesquecível. Desde o início, senti uma atmosfera acolhedora na qual cada pessoa, com sua fé e sua história, era recebida com respeito, carinho e alegria. Foi lindo ver tantas vozes diferentes se unindo numa só mensagem: o amor é maior que qualquer barreira. Não importava a religião, todos estávamos ali com o mesmo propósito: amar, ouvir, aprender e crescer juntos. Foi um dia de paz, comunhão e esperança pelo qual agradeço muito”, comentou.

Colaborador Luiz Andrade

Para o CEO da Pif Par Alimentos, Luiz Carlos Mendes Costa, idealizador da iniciativa, momentos como esse são essenciais. “Fico muito satisfeito com a realização do Culto Ecumênico em nossas unidades. Sempre incentivei a realização deste encontro, pois ele fortalece a convivência harmoniosa no ambiente de trabalho, respeitando as crenças de cada um. Agradeço profundamente aos colaboradores que tornaram possível a realização do culto e aqueles que estiveram presentes, assim como aos religiosos que aceitaram o nosso convite”, afirmou Luiz Carlos.