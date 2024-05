Deck House revela nova programação para agitar Cachoeiro

O queridinho de Cachoeiro, o Deck House, acaba de lançar uma nova programação que promete surpreender e animar as noites da Capital Secreta do Mundo.

Situado em uma localização privilegiada na cidade, o Deck House é conhecido não apenas por sua vista deslumbrante, mas também por oferecer uma experiência única que combina boa comida, drinks variados e música ao vivo.

A partir desta semana, o Deck House apresenta uma série de eventos que certamente agradarão os frequentadores habituais e atrairão novos adeptos. Confira o que está por vir:

Localizado no bairro Gilberto Machado, o Deck House oferece não apenas entretenimento, mas também uma atmosfera acolhedora e descontraída. Seja para um jantar romântico, uma noite entre amigos ou simplesmente para apreciar a vista deslumbrante da cidade, o Deck House é o destino ideal para todas as ocasiões.

Não perca a oportunidade de fazer parte dessa nova era de diversão e entretenimento em Cachoeiro.

Endereço: Rua João Santo Filho, próximo ao Jaraguá Tennis Clube, no bairro Gilberto Machado – Cachoeiro de Itapemirim

Instagram: @deckhousecaxu

