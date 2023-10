Dia das Crianças é na Five! Loja prepara promoções especiais

A loja de informática e gamer de Cachoeiro de Itapemirim, Five, está preparando uma superpromoção para comemorar o Dia das Crianças. Todas as categorias da loja, de cadeiras gamers até computadores, estará com preços baixos e parcelamento exclusivo para os clientes.

Comemorar o Dia das Crianças na Five é certeza de bom preço e ótimas condições. Além do preço baixo, a loja lança também o parcelamento em até 18 vezes no cartão de crédito e crédito bancário em até 60 vezes.

A Five possui duas lojas em Cachoeiro de Itapemirim: uma no Shopping Sul e a outra no Perim Center. Além disso, para quem não é de Cachoeiro de Itapemirim, a Five conta com entrega expressa em todas as cidades do Sul do Estado.

Serviço:

Site: www.five.net.br

Whatsapp: (28) 99932-3132

Lojas: Perim Center e Shopping Sul