Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito é celebrado nesta quinta-feira (16)

Hoje (16/10) o mundo comemora o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. A data existe desde 1948 para celebrar essas cooperativas, refletir sobre a história do movimento e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido por elas, que são responsáveis por levar prosperidade e justiça financeira aos quatro cantos do mundo.

A data é celebrada sempre na terceira quinta-feira do mês de outubro, e o tema definido para a mobilização deste ano é “Cooperação para um mundo próspero”. A escolha, feita pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (Woccu) e pela Fundação Mundial para Cooperativas de Crédito (WFCU), conversa diretamente com o mote do Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela ONU, que reforça que as “cooperativas constroem um mundo melhor”.

E não é exagero falar que as instituições financeiras cooperativas ajudam a criar um mundo mais próspero. O Brasil e o Espírito Santo são prova disso. No país, as cooperativas do Ramo Crédito já asseguram soluções financeiras que fomentam a prosperidade da comunidade local a mais de 20 milhões de cooperados. Só no Espírito Santo, são 868.313 cooperados.

O levantamento também evidencia que o setor é um importante gerador de postos de trabalho. Juntas, as 689 cooperativas de crédito que atuam no país empregam 121.825 pessoas. Se considerarmos o recorte do Espírito Santo, segundo o Anuário do Cooperativismo Capixaba 2025, esse número chega a 2.918 pessoas, entre colaboradores, profissionais terceirizados, menores aprendizes e estagiários que encontram nas 25 cooperativas de crédito uma oportunidade de desenvolvimento profissional.

Para Carlos André Santos de Oliveira, diretor-executivo do Sistema OCB/ES, as cooperativas de crédito apresentam crescimento notório porque os indivíduos não querem apenas consumir serviços financeiros, eles querem fazer parte de um movimento.

“O Ramo Crédito capixaba fechou o triênio de 2022-2024 com um crescimento de 29,4% no número de cooperados. Cada vez mais, as pessoas estão escolhendo cooperativas de crédito e confiando a elas sua vida financeira. Esse resultado é sim espetacular, mas não é uma surpresa, pois sabemos que as cooperativas de crédito oferecem mais vantagens sociais e econômicas do que bancos tradicionais. Por isso elas têm se expandido em grande escala”, afirma.

Proximidade com o cooperado

O grande diferencial das cooperativas de crédito está na proximidade com os cooperados. O modelo de negócio cooperativista, em sua essência, coloca as pessoas em primeiro lugar. Nas cooperativas de crédito, não poderia ser diferente. Uma das estratégias utilizadas por elas para se aproximar dos cooperados é a presença física nas comunidades.

Informações divulgadas pelo Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, elaborado pelo Banco Central do Brasil, evidencia que a rede de atendimento das cooperativas de crédito segue em franca expansão. Somente em 2024, foram inauguradas 422 unidades, entre pontos de atendimento e sedes de cooperativas singulares. Com esse incremento, as singulares de crédito já somam 10.220 pontos físicos espalhados pelo país.

Um estudo desenvolvido pelo Sistema OCB em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) indica que essa presença local de cooperativas de crédito colabora com a atenuação das desigualdades econômicas e redução da pobreza. Um exemplo é a redução de 12,3 famílias pobres ou extremamente pobres por mil habitantes no Cadastro Único e até mesmo um aumento de 3,2 matrículas por mil habitantes no Ensino Superior.

Quando analisamos a realidade capixaba, a tendência é a mesma. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Espírito Santo, até o momento, em 2025, já foram fechadas 25 agências bancárias no estado. Em contrapartida, as cooperativas de crédito abriram 17 novos pontos de atendimento, em municípios como Água Doce do Norte, Mantenópolis, Iúna e Vitória.

Mais do que isso, as cooperativas de crédito já cobrem 96% do território capixaba, com a presença de pelo menos uma agência em 75 dos 78 municípios do estado. Quando consideramos as cooperativas de livre admissão, já são mais de 220 pontos de atendimentos se somadas as agências do Sicoob ES, do Sicredi e da Cresol Fronteiras.

A expectativa é que, até o fim de 2026, 100% dos municípios capixabas tenham a presença de pelo menos uma coop de crédito.

O diretor-executivo do Sistema OCB/ES avalia que a presença física das cooperativas em localidades remotas é um movimento que faz parte da essência do cooperativismo. “As cooperativas de crédito estão onde os bancos não estão porque elas acreditam no potencial de desenvolvimento de pequenas comunidades. Faz parte da missão cooperativista estar próximo das pessoas e manter um contato direto, levando benefícios sociais e econômicos”, conclui.

Carlos André Santos de Oliveira, diretor-executivo do Sistema OCB/ES

Principais indicadores do coop de crédito capixaba

R$ 6,5 bilhões em movimentação econômica

R$ 11, 3 bilhões em operações de crédito realizadas durante o ano (exceto crédito rural)

R$ 1,9 bilhões em operações de crédito rural

R$ 6,5 milhões de faturamento

R$ 15,3 milhões investidos em doações e apoio a programas e projetos sociais

868.313 cooperados

2.918 colaboradores

Fonte: Anuário do Cooperativismo Capixaba 2025 (data-base dezembro de 2024)