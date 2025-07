Dia Internacional do Cooperativismo é celebrado neste sábado (5)

Neste sábado (5/7), o mundo inteiro celebra o poder transformador das cooperativas. Trata-se do Dia Internacional do Cooperativismo, o Coops Day, comemorado anualmente no primeiro sábado de julho. A data, que integra o calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU) desde 1995, tem como objetivo ampliar a visibilidade do modelo de negócio cooperativista em escala global.

Para este ano, o tema é “Cooperativas: promovendo soluções inclusivas e sustentáveis por um mundo melhor”. O mote da campanha reforça o papel assumido pelo movimento cooperativista nas localidades onde ele está inserido. O cooperativismo se destaca por promover o desenvolvimento econômico junto com o desenvolvimento social e responsabilidade ambiental.

Em 2025, a celebração é ainda mais significativa: este também é o Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela própria ONU. A decisão é um claro reconhecimento à contribuição que esses empreendimentos colaborativos têm na superação de desafios globais e no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para Carlos André Santos de Oliveira, diretor-executivo do Sistema OCB/ES (entidade que representa as cooperativas capixabas), tanto o dia quanto o ano internacional dedicados ao modelo de negócio são importantes para fortalecer o movimento cooperativista e amplificar o conhecimento da sociedade sobre o setor.

“Para muitos, esse pode ser apenas mais um dia do calendário. Para nós, é uma oportunidade de levar conhecimento sobre a cultura cooperativista para as pessoas. É uma chance de mostrar que o cooperativismo é a alternativa para o futuro, um modelo de negócio atual, inovador e que provoca transformações reais na vida de milhares de pessoas”, afirma.

O presidente do Sistema OCB/ES, Dr. Pedro Scarpi Melhorim, explica que essa forma de organização, baseada na colaboração entre pessoas, coloca do mesmo lado coisas que, à primeira vista, podem parecer opostas, como o desenvolvimento econômico e o social, o individual e o coletivo, a produtividade e a sustentabilidade.

“Essa forma de pensar o mundo dos negócios, que coloca as pessoas em primeiro lugar, tem se fortalecido a cada ano. Desde o seu surgimento, o cooperativismo se coloca como um instrumento para promover melhoria na vida das pessoas por meio do empreendedorismo coletivo. Por isso, esse reconhecimento é tão importante e especial”, explica.

Dados do cooperativismo

O cooperativismo não é apenas uma aposta para o futuro. Existente há quase dois séculos, o modelo societário tem estado na vanguarda de uma economia sustentável e mais humana. É o que defende a futurista Martha Gabriel, em seu livro intitulado “O futuro é Coop”.

A prova de que o cooperativismo faz a diferença está nos dados que indicam a sua presença e força no Brasil e no Espírito Santo. No país já são mais de 4,5 mil cooperativas existentes, que reúnem 23,4 milhões de cooperados, empregam mais 550 mil pessoas e movimentam um valor superior a R$ 692 bilhões. Os números são da versão mais recente do Anuário do Cooperativismo Brasileiro.

No Espírito Santo, o cenário também é expressivo. O modelo de negócio marca presença nos 78 municípios capixabas e conecta, direta ou indiretamente, 52% da população do estado – o que equivale a 1,9 milhão de pessoas.

De acordo com o último Anuário do Cooperativismo Capixaba, são 112 cooperativas, 832 mil cooperados e 11,8 mil empregos gerados. Com grande impacto econômico, essas cooperativas movimentam R$ 14,8 milhões e representam 6,4% do PIB nominal capixaba.

“Com presença consolidada em diversos setores da economia, o cooperativismo segue em expansão, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades locais. A expectativa é que os indicadores melhorem ainda mais até 2027. Isso porque a meta é que as coops capixabas alcancem um faturamento de R$ 18,8 bilhões até lá. Portanto, são muitos motivos para se comemorar neste Dia Internacional do Cooperativismo”, complementa o diretor- executivo Carlos André Santos de Oliveira.