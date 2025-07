Digital Net: além da internet, empresa tem o propósito de conectar pessoas

Está procurando serviço de internet? A Digital Net pode ser o que você busca! A empresa oferece internet via fibra óptica com planos personalizados e suporte técnico ágil e próximo, sempre com foco na experiência do cliente.

“Mais do que fornecer internet, nosso propósito é conectar pessoas, facilitar rotinas e transformar vidas por meio da tecnologia. E vem novidade por aí! Estamos preparando soluções que vão trazer ainda mais facilidade e benefícios para os nossos clientes, reforçando nosso compromisso com a inovação e a qualidade no serviço prestado”, destaca Maurício Alonso de Rezende Filho, sócio-proprietário do escritório do Grupo no Espírito Santo.

A história da Digital Net começou em 2004, na tranquila cidade de Natividade, no interior do Rio de Janeiro. “Com muita dedicação e visão de futuro, demos os primeiros passos. Com o passar dos anos, a confiança dos nossos clientes foi nos impulsionando a ir além. Em 2008, chegou o momento da nossa primeira expansão”, continua.

A cidade escolhida para dar continuidade ao sonho foi Porciúncula e Varre-Sai, também no Rio de Janeiro. “Criamos raízes ainda mais fortes e conquistando novos clientes. Mas, o desejo de crescer não parou por aí. Em 2010, atravessamos fronteiras e iniciamos nossa primeira expansão para outro estado: foi assim que a Digital Net chegou ao Espírito Santo”, explica Maurício.

Guaçuí foi a primeira cidade a receber a Digital Net no ES

Segundo ele, a primeira cidade capixaba a receber os serviços foi Guaçuí, e na sequência Alegre. “Logo estávamos presentes em outras cidades, sempre levando conexão de qualidade e atendimento próximo de verdade. De lá para cá, foram muitos desafios, aprendizados e conquistas”, pontua.

Em 2025, a Digital Net completa 21 anos de existência e de conexão. “Com 21 anos de história, seguimos firmes, conectando pessoas, lares e empresas — sempre com o mesmo propósito que nos fez nascer: entregar mais do que internet, entregar confiança”, reforça o sócio-proprietário.

O Grupo Digital Net está presente nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, que tem como responsável Froylan Neves Alonso de Rezende, e Minas Gerais, sob responsabilidade de Márcio Heleno de Oliveira Lamoia, oferecendo serviços de internet com qualidade e compromisso com o cliente.

As cidades atendidas são:

Espírito Santo: Alegre, Castelo, Conceição do Castelo, Castelo. Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Jerônimo Monteiro e Muniz Freire.

Alegre, Castelo, Conceição do Castelo, Castelo. Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Jerônimo Monteiro e Muniz Freire. Rio de Janeiro: Calheiros, Comendador Venâncio, Itaperuna, Natividade, Porciúncula, Purilândia, Raposo, Rosal, Santa Clara e Varre-Sai.

Calheiros, Comendador Venâncio, Itaperuna, Natividade, Porciúncula, Purilândia, Raposo, Rosal, Santa Clara e Varre-Sai. Minas Gerais: Antônio Prado de Minas, Carangola, Divino, Faria Lemos, Fervedouro, Espera Feliz e Tombos.

“O Grupo Digital Net está em constante expansão. Ao longo desses anos, investimos continuamente em capacitação, treinamentos e inovação para ampliar nossa área de atuação. Em breve, teremos a abertura de novas filiais, levando nossa tecnologia e qualidade de atendimento para ainda mais cidades e clientes. Nosso compromisso é crescer de forma sustentável, oferecendo sempre serviços atualizados, conectando pessoas e transformando experiências em diferentes regiões”, completa Maurício.

Onde encontrar a Digital Net?

Além das lojas físicas, a Digital Net suporte 24 horas via WhatsApp, garantindo atendimento rápido e eficiente sempre que o cliente precisar.

Para acessar os serviços, basta visitar uma das lojas do grupo, entrar em contato pelo WhatsApp no Espírito Santo – 0800 024 0235, e no Rio de Janeiro e Minas Gerais pelo WhatsApp – 0800 025 8354, ou ainda acessar o site e redes sociais. Lá, é possível verificar a disponibilidade no seu endereço, conhecer os planos, tirar dúvidas e acompanhar todas as novidades.