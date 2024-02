EAD a R$ 49,90: UVV – Cachoeiro com mensalidade imperdível em qualquer curso

A Universidade Vila Velha (UVV), eleita a melhor universidade particular do Brasil, Polo Cachoeiro de Itapemirim, está proporcionando uma oportunidade única para quem busca ingressar em cursos de graduação EAD: a primeira parcela será de apenas R$ 49,90 (Clique aqui e garanta sua inscrição). As inscrições para os cursos de diversas áreas, como: humanas, exatas, negócios e saúde, estão abertas até o dia 14 de fevereiro.

O diferencial desta campanha é a oferta especial na mensalidade, onde a primeira parcela será de apenas R$ 49,90, válida para qualquer curso de graduação na modalidade de Ensino a Distância (EAD), vale ressaltar que o diploma e os professores são os mesmos do presencial e as aulas que inclusive podem ser acessadas ao vivo, garantem a qualidade de ensino comprovada pelos indicadores do MEC.

Essa condição visa facilitar o acesso à educação superior, tornando-a mais acessível para aqueles que desejam investir em seu desenvolvimento profissional.

Com mais de 100 cursos disponíveis na modalidade EAD, a UVV oferece opções em graduação, pós-graduação, MBA e capacitação, proporcionando uma variedade de escolhas para atender às diferentes necessidades e interesses dos estudantes.

Polo Cachoeiro de Itapemirim

O Polo Cachoeiro de Itapemirim da UVV destaca-se pelo atendimento humanizado, proporcionando suporte individualizado aos alunos. Além disso, sua localização privilegiada no bairro Gilberto Machado, próximo ao Jaraguá Tênis Clube, contribui para um ambiente propício ao aprendizado.

Inscrições

Os interessados em obter mais informações sobre os cursos disponíveis na Universidade Vila Velha podem acessar o site oficial www.uvv.br. Para contato direto com o Polo Cachoeiro de Itapemirim, é possível utilizar o WhatsApp pelo número (28) 99962-4748.