Encontro de Empresários promove palestra

O 8º Encontro de Empresários do ano, foi realizado no dia 26 de outubro, no Jaraguá Tênis Clube. Cerca de 200 pessoas entre empresários, imprensa e convidados assistiram uma palestra com o presidente do Espirito Santo em Ação e diretor executivo do Sicoob-ES, Nailson Dalla Bernardina, com o tema “Diálogos para o Desenvolvimento do Espírito Santo”. Na ocasião, a Cooperativa Selita foi homenageada pelos seus 85 anos, logo após, saborearam um delicioso almoço do Pablo’s Buffet e tiveram a oportunidade de colocar a conversa em dia.

A organização do evento é dos publicitários Marcos Jacob e Juarez Marquetti e tem como patrocinadores Sicoob Sul, responsável pela organização da palestra, ASCICI, Kurumá, Cofril, Unimed Sul Capixaba, CBL, BRK Ambiental, Rádio Antena 1, Claudinei Trentini Decoração, Studio HG2, Alan Rios Produções de Eventos.