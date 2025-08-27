Espaço Noivos conquista Prêmio Vida Capixaba pela 4ª vez

O Espaço Noivos comemora mais uma conquista que reforça sua trajetória de sucesso: pela quarta vez consecutiva, a loja recebe o Prêmio Vida Capixaba. O reconhecimento destaca as marcas e serviços mais lembrados pelos capixabas. Assim, a premiação consolida o nome do espaço como referência em trajes masculinos para eventos especiais.

Oito anos inovando na moda masculina

Fundado em abril de 2017 pelo consultor de moda Eder Oza, o Espaço Noivos inovou ao ser a primeira loja especializada em aluguel de roupas para homens em ocasiões marcantes. Nesse sentido, desde então, vestiu milhares de clientes com sofisticação e estilo.

Atualmente, sob a direção de Eder Oza e Alexandre Zancanella, a empresa reafirma sua liderança e o compromisso em oferecer qualidade e bom gosto.

Nesse sentido, o tetracampeonato no Prêmio Vida Capixaba é resultado do cuidado com cada detalhe e da confiança construída junto ao público. Isso porque, a conquista reflete não apenas a história de anos da loja, mas também o reconhecimento da sua dedicação em transformar o vestir masculino em um verdadeiro marco de elegância.