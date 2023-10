Espaço Noivos: excelência reconhecida no Prêmio Vida Capixaba

O Espaço Noivos, uma loja de aluguel de roupas para ocasiões especiais, celebrou recentemente, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Vida Capixaba. Este reconhecimento é uma prova do empenho e dedicação à qualidade, ética e profissionalismo que caracterizam o trabalho realizado pela equipe do Espaço Noivos.

Fundado em 2017, o Espaço Noivos tem se destacado como pioneiro no Espírito Santo ao oferecer aluguel de roupas clássicas para noivos, padrinhos, pajens e cavalheiros em geral para as mais diversas ocasiões. O estabelecimento se tornou uma referência quando se trata de trajes atemporais e elegantes para homens.

Eder Oza, o idealizador e proprietário do Espaço Noivos, expressou sua alegria e gratidão pelo reconhecimento. “Mais uma conquista, mais uma vitória! O mérito desse reconhecimento é fruto do empenho de um trabalho de amor, qualidade, ética, profissionalismo e de um trabalho de equipe. Em nome da família Espaço Noivos agradecemos por esse reconhecimento e pela confiança em nós que é depositada.”

O Espaço Noivos, ao longo de sua trajetória, consolidou-se como um destino confiável para homens que desejam vestir-se com elegância e sofisticação em ocasiões especiais. Este prêmio é um reflexo do comprometimento contínuo da equipe em atender às necessidades de seus clientes de maneira única e memorável.

