Estágio na Uniaves aproxima teoria da prática e fortalece formação profissional

O programa de estágio da Uniaves se consolida como um meio de proporcionar aos estudantes do Ensino Superior uma formação prática dentro de um ambiente industrial. A proposta vai além do acompanhamento de rotinas: trata-se de inserir o estagiário no dia a dia de uma grande empresa, permitindo que teoria e prática caminhem lado a lado.

Segundo a Consultora em Operações de RH da Uniaves, Ana Caroline Morati Teixeira, o estágio está diretamente alinhado ao compromisso da Uniaves com o desenvolvimento humano. “O programa não é apenas uma porta de entrada para jovens profissionais, mas também uma ferramenta de fortalecimento da cultura organizacional. Ele conecta os valores da empresa, tais como o reconhecimento das pessoas, inovação e responsabilidade social, ao compromisso de preparar a próxima geração de profissionais para o mercado de trabalho”, afirma.

Dentro da estrutura da empresa, os estudantes encontram um ambiente que funciona como um verdadeiro laboratório de experiências. Ao vivenciar processos reais, passam a compreender como decisões são tomadas, como as áreas se integram e como os desafios do cotidiano exigem postura profissional e capacidade de adaptação.

Parte dessa jornada inclui uma trilha estruturada de desenvolvimento, com momentos de imersão nas operações e discussões sobre temas estratégicos do negócio. A proposta é ampliar a visão dos participantes sobre a Uniaves e estimular competências como comunicação, pensamento crítico, colaboração e capacidade de inovar, habilidades essenciais para além do conhecimento técnico.

Ponte entre conhecimento e prática

A convivência com equipes experientes também é apontada como um diferencial importante. O contato direto com profissionais que já atuam no mercado acelera o amadurecimento dos estagiários e transforma o aprendizado em algo dinâmico. “Esse ambiente funciona como uma ponte entre o conhecimento acadêmico e as exigências reais do mercado de trabalho”, destaca Ana Caroline.

Raissa faz parte do programa de estágio da Uniaves

O programa da Uniaves foi a primeira oportunidade de estágio para a estudante do curso de Administração, Rayssa Costa Sampaio. Ela considera que a vivência prática tem sido determinante em sua formação. “Acompanhar os processos organizacionais de perto mudou minha percepção sobre o que aprendo na graduação. Integrar o time de uma grande empresa como a Uniaves tem sido uma experiência enriquecedora. Além disso, o dia a dia no ambiente corporativo tem me permitido desenvolver habilidades importantes como comunicação e organização para o trabalho”, afirma. Ao permitir que universitários experimentem, ainda durante a graduação, os desafios concretos do ambiente industrial e corporativo, a Uniaves reforça seu papel como formadora de talentos, inclusive para a própria empresa. Abrir essas portas significa contribuir para que os jovens não apenas concluam um curso superior, mas construam uma base sólida para uma trajetória profissional mais segura e consciente.