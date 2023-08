Expo Noivas e Debutantes traz novidades e tendências do mercado de festas

O casamento é sem dúvida um momento único na vida do casal. O grande dia costuma ser planejado com bastante antecedência e envolve tantos detalhes que parecem não ter fim. Vestido, terno, fotos, filmagens, música, Buffet, maquiagem, decoração, lembrancinhas, bem-casados, bolo, convite, música e muito mais. Ufa! Tudo para que o evento seja mesmo inesquecível. E no meio disso tudo também é preciso planejar a lua de mel dos pombinhos. Haja disposição!

Toda mulher deseja que o “Dia do Sim” seja inesquecível, e nada pode dar errado. E, por isso, para dar um help às noivinhas de plantão, será realizado nos próximos dias 09 e 10 de agosto a segunda edição da Expo Noivas e Debutantes das Montanhas. O evento acontece no Clube Recreativo de Venda Nova do Imigrante – Creven, das 17h às 22 horas e contará com cerca de 30 expositores de todos os segmentos que envolvem a cerimônia do casamento e a festa. Em um só espaço, com toda comodidade, os visitantes terão acesso aos melhores nomes do mercado, mostrando seus serviços e produtos.

De acordo com a organizadora, a cerimonialista Graziele Falqueto, a feira contará com desfiles, palestras, degustação, sorteio de brindes e descontos exclusivos para quem fechar negócio durante o evento. “É uma oportunidade única para quem está organizando uma festa ter acesso aos melhores fornecedores e fechar grandes negócios”.

Além das noivas, a feira também é voltada para qualquer pessoa que deseja organizar uma festa. “Os fornecedores atendem todo tipo de evento, seja casamentos, aniversários, formaturas ou eventos corporativos. Vale a pena visitar e conhecer as últimas tendências do mercado”, ressalta Graziele.

Noivas com casamento marcado não pagam para entrar. Basta enviar o nome e a data do enlace para a organizadora da feira, pelo WhatsApp (28) 99975-3083. Para o público em geral, será cobrado o valor de R$ 25. As inscrições devem ser feitas pelo site exponoivasedebutantes.com.br

Confira a lista dos fornecedores

Fotógrafo oficial Rondinely Quintino

Cobertura Emovi Filmes

DJ Arnaldo Fin

Rhayran Sales Decorações

Cle Doces

MM Áudio e Luz

Gicele Noivas

Paula Scarpat Makeup e Hair

Kátia Matos

Toque Suave Lingerie

Relikario Acessórios

Savio Spalla Fotografia

Banda Cais Jacarandá

Banda os Bredes

Magia das festas

Nutricook

Bem me quer Decorações

Taisnara Bolos Decorados

Bruna

Gastronomia da Sandra

MM Open Bar

Choop Beerssoli

Bruna Wotkosky Buquê

Eternização de Buquê

Desfile:

Gicele Noivas

Alameda Noivas

Sirlei Noivas

Bella Noivas

Patrocínio

Sítio Vó Maria de Brejetuba

Itália Veículos

Farfalla Moda Feminina

Programação completa

Quarta-feira (09)

17h – Abertura da Feira

18h – Recepção com o Maestro Jorginho

19h – Palestra – Tema: Amor em Detalhes: Encontrando a Harmonia no Planejamento do Casamento”, Ministrada por Bruna Wotkosky, Palestrante e Celebrante de casamento, Especialista em Decoração, Coaching de Relacionamento interpessoal, produtora de eventos.

19h30 – Coreografia para Valsa dos noivos feita pelo Johnnys Willians

20h – Desfile Gicele Noivas

20h30 – Desfile Bella Noivas

21h – Apresentação da Banda Cais Jacarandá

21h30 – Apresentação Banda Os Bredes

22h – Encerramento

Quinta-feira (10)

17h- Abertura

18h – Oficina de buque de noivas com Bruna Wotkosky

19h – Palestra |Tema: O que não te falaram sobre a vida a dois. Ministrada por Carla Viana, Psicanalista especialista em terapia de casal, Coach Executiva e Life , Proprietária da empresa Master Assessoria, especialista em grandes eventos , Palestrante Motivacional.

19h30 – Coreografia para Valsa dois noivos feita por Johnnys Willians

20h – Desfile Espaço Sirlei Noivas

20h30 – Desfile Alameda Noivas

21h – Apresentação da Banda Cais Jaracanda

21h30 – Apresentação DJ Arnaldo Fin

22h – Encerramento

Serviço – Expo Noivas e Debutantes nas Montanhas

Quando: 09 e 10 de agosto

Onde: Clube Recreativo de Venda Nova do Imigrante – Creven

Hora: 17h às 22h

Site: www.exponoivasedebutantes.com.br

Mais informações: (28) 99975-3083