Faculdade América abre inscrições para o Vestibular 2025 com cursos voltados às demandas do mercado

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2025 da Faculdade América, uma das instituições de ensino superior que mais crescem no Espírito Santo. Com foco em inovação, empregabilidade e formação humanizada, a Faculdade oferece cursos de graduação que atendem às principais demandas do mercado de trabalho, preparando profissionais completos, éticos e prontos para os desafios do futuro.

Os candidatos podem escolher entre os seguintes cursos presenciais:

Odontologia

Psicologia

Direito

Enfermagem

Fisioterapia

Engenharia Civil

Arquitetura e Urbanismo

Marketing

Gestão Comercial

Cada curso é estruturado com uma grade curricular atualizada, corpo docente qualificado e infraestrutura moderna. A proposta pedagógica alia teoria à prática, incentivando a vivência profissional desde os primeiros períodos por meio de laboratórios equipados, parcerias com empresas, clínicas-escola e projetos de extensão.

Estrutura moderna e localização privilegiada

A Faculdade América está situada no Business Center, na Rodovia Eng. Fabiano Vivacqua, 165 – Bairro Waldir Furtado Amorim (BNH de Baixo), em Cachoeiro de Itapemirim, um ponto estratégico da cidade, com fácil acesso para quem vem de diferentes regiões. A instituição está próxima ao Perim Center e à Padaria Top, em uma área comercial em expansão, o que favorece a vivência urbana e a conexão com o mercado.

Por que escolher a Faculdade América?

Professores mestres e doutores com experiência prática nas áreas de atuação

Ambiente acolhedor e foco no desenvolvimento humano e profissional

Parcerias com empresas, clínicas e escritórios para estágios e projetos

Eventos acadêmicos, palestras, workshops e ações sociais

Tecnologia e inovação no processo de ensino-aprendizagem

Inscrições e informações

As inscrições para o Vestibular 2025 já estão abertas. Os interessados podem obter mais informações e se inscrever pelos canais oficiais:

WhatsApp: (28) 99953-4495

Site oficial: www.faculdadeamerica.com.br

Instagram: @faculdade.america