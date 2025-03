Faculdade América abre inscrições para pós em Enfermagem; saiba mais

A Faculdade América em Cachoeiro de Itapemirim abriu inscrições para a pós-graduação em Enfermagem em Urgência e Emergência, com certificação ACLS pela AHA. O curso é presencial e tem duração de 18 meses. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (28) 99953-4495 (clique aqui e fale diretamente no WhatsApp).

A pós-graduação em Enfermagem em Urgência e Emergência é uma excelente oportunidade para profissionais enfermeiros que atuam diretamente no atendimento a situações de urgência e emergência e que buscam aprimorar seus conhecimentos para oferecer um cuidado diferenciado, seja no ambiente pré-hospitalar ou hospitalar.

“O diferencial do curso parte do princípio de aulas presenciais, com profissionais renomados da área de urgência e emergência, com foco pré e intra-hospitalar e uso de cenários práticos. Podem participar: profissionais enfermeiros que buscam ofertar qualidade na assistência de enfermagem no atendimento à urgência e emergência”, explica o coordenador da pós, Leonardo Gomes.

Com carga horária de 366 horas, as aulas práticas serão no centro de simulação Faculdade América. O curso visa desenvolver uma qualificação técnica e científica por meio de metodologias variadas, capacitando o enfermeiro a integrar teoria e prática de forma segura e eficaz, além de avaliar, identificar e intervir de maneira sistemática e humanizada em diferentes cenários de urgência e emergência.

A proposta é incentivar o desenvolvimento profissional por meio de diferentes abordagens educacionais e de pesquisa, promovendo a produção contínua de conhecimento na área de Enfermagem em Urgência e Emergência, com o objetivo de desenvolver a competência para avaliar e julgar clinicamente, assim como, tomar decisões rápidas e precisas nas intervenções de Enfermagem em serviços de Urgência e Emergência, de modo a garantir um atendimento de excelência.

Guia do curso

Durante os 18 meses de pós, o graduando aprenderá sobre: cuidado de enfermagem nas emergências cirúrgicas; captação e transplante de órgãos; ressuscitação cardiopulmonar; resgate aeromédico e transferência inter-hospitalar; urgências e emergências toxicológicas; auditoria nas unidades de urgência e emergência, prática baseada em evidências; suporte avançado de vida em cardiologia; e prática hospitalar – estágio supersionado.

Estrutura do Curso

Carga Horária Total: 366 horas

Formato das Aulas: Quinzenal, aos sábados, das 8h às 18h.

Aula Presencial: 10 horas

Número de Módulos: 17 módulos.

Duração Total: 18 meses

Forma de oferta: Presencial

Investimento: 20 parcelas de R$ 650,00

Público-alvo: Graduados em Enfermagem



