Faculdade América lança curso de Odontologia com estrutura moderna em Cachoeiro

A Faculdade América inova mais uma vez! A partir de agora a saúde da região sul capixaba ganha um grande reforço: o curso de Odontologia na modalidade integral, já com vagas disponíveis no Vestibular 2025/2. As inscrições já estão abertas.

A graduação começa no próximo semestre e marca um passo importante da instituição na ampliação de sua oferta de cursos na área da saúde.

Na Faculdade América o aluno pode escolher o melhor turno para estudar: matutino, noturno ou integral. Nas modalidades matutino e noturno, o período do curso é de cinco anos. Já no integral, a formação do aluno é de quatro anos.

Com uma proposta pedagógica inovadora, o curso de Odontologia da Faculdade América une formação técnica de excelência, foco no atendimento humanizado e estrutura de ponta, colocando os estudantes em contato com a prática clínica desde os primeiros períodos.

Ensino moderno com infraestrutura de alto nível

A nova graduação conta com laboratórios modernos, equipamentos de ponta e professores altamente qualificados. O ambiente acadêmico foi projetado para garantir o aprendizado completo e seguro dos futuros cirurgiões-dentistas, que sairão preparados para atuar em todas as áreas da Odontologia — da clínica geral às especialidades.

Além da infraestrutura, o curso oferece um corpo docente com ampla experiência no mercado, que aliam teoria à prática, formando profissionais prontos para os desafios reais da profissão.

Compromisso social e formação ética

Além do ensino técnico, o curso também valoriza o papel social do cirurgião-dentista. Os alunos participarão de ações sociais, projetos de extensão e atendimentos à comunidade, contribuindo para a promoção da saúde bucal em Cachoeiro de Itapemirim e região.

“A abertura do curso de Odontologia atende a uma demanda real do mercado local e oferece à população uma formação de qualidade, com responsabilidade social e foco na empregabilidade”, destaca a Valderedo Sedano Fontana, diretor-geral da Faculdade América.

Localização de fácil acesso

A Faculdade América está localizada no Business Center, na Rodovia Eng. Fabiano Vivacqua, 165 – Bairro Waldir Furtado Amorim (BNH de Baixo), em Cachoeiro de Itapemirim, próximo ao Perim Center e à Padaria Top — um ponto estratégico e de fácil acesso para alunos de toda a região.

Inscreva-se já para o Vestibular 2025/2

As vagas para o curso de Odontologia já estão disponíveis no Vestibular 2025/2. Os interessados podem se inscrever e garantir sua vaga em um dos cursos mais promissores da área da saúde.

Informações e inscrições: (28) 99953-4495

Site oficial: www.faculdadeamerica.com.br

Instagram: @faculdade.america