Faculdade América lança o primeiro Doutorado do Sul do Estado

O Sul do Espírito Santo acaba de conquistar um marco inédito na educação superior. Em parceria com a Universidade Unisuam, a Faculdade América lança o primeiro curso de Doutorado Minter/Dinter em Desenvolvimento Local da região, aprovado pela CAPES/MEC com nota 5 — uma nota de excelência para programas de pós-graduação stricto sensu.

Com aulas presenciais programadas para os finais de semana, o curso é voltado para quem deseja conciliar a vida profissional com a formação acadêmica de excelência. O investimento é de R$ 3.200,00 mensais, e as inscrições já estão abertas.

“O lançamento deste doutorado representa um divisor de águas para o ensino superior em nossa região. Estamos oferecendo uma oportunidade real de crescimento profissional e transformação do território a partir do conhecimento”, destaca o diretor geral da Faculdade América, Velderedo Sedano Fontana.

Linhas de pesquisa com foco no desenvolvimento regional

O curso será coordenado pela renomada Dra. Patricia Dusek, especialista em inovação e sustentabilidade, e doutora em direito, com sólida experiência em pesquisa e coordenação acadêmica. Ela atuará à frente de três linhas de pesquisa estratégicas:

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local: Estuda o papel das políticas públicas e da participação social na promoção de territórios mais justos e sustentáveis.

Cadeias Produtivas Sustentáveis: Foca em soluções práticas para geração de renda, agregação de valor e uso de tecnologias limpas no setor produtivo.

Gestão da Inovação e Empreendedorismo: Explora o impacto da inovação e do empreendedorismo na transformação socioeconômica local.

A proposta é formar doutores capazes de propor soluções reais para os desafios das comunidades, com visão crítica e atuação prática em áreas como políticas públicas, cadeias produtivas e estratégias de inovação.

Formação de excelência com alcance regional

Além do reconhecimento acadêmico, o curso pretende impulsionar o potencial científico, econômico e social do Sul do Espírito Santo, contribuindo diretamente para a qualificação de profissionais que atuam ou desejam atuar nas áreas de gestão pública, empresas, terceiro setor e instituições de ensino.

“Essa parceria com a Unisuam amplia nosso compromisso com a transformação pela educação. Mais do que formar doutores, queremos formar líderes preparados para promover mudanças significativas na sociedade”, reforça Velderedo Sedano.

Os interessados podem acessar o edital e realizar a inscrição por meio dos canais oficiais da Faculdade América. As vagas são limitadas.

Não perca a oportunidade de investir no seu futuro!

A Faculdade América está localizad ano Business Center, Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, 165 – Waldir Furtado Amorim (BNH de Baixo), próximo ao Perim Center e à Padaria Top.

Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo telefone (28) 99953-4495 — clique aqui e fale direto no WhatsApp.

Acesse o site oficial: faculdadeamerica.com.br

Instagram: @faculdade.america