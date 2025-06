Faculdade América publica edital de primeiro curso de Doutorado do Sul do ES

Foi publicado, nesta segunda-feira (2), o edital do primeiro curso de Doutorado Minter/Dinter do Sul do Espírito Santo, promovido pela Faculdade América em parceria com a Universidade Unisuam. Aprovado pela CAPES/MEC com nota 5 — conceito de excelência em programas de pós-graduação stricto sensu — o curso, na área de Desenvolvimento Local, representa um marco histórico para o ensino superior da região.

Com início previsto para o segundo semestre de 2025, o doutorado terá aulas presenciais aos finais de semana, permitindo a conciliação entre a rotina profissional e a formação acadêmica de alto nível. O investimento mensal é de R$ 3.200,00 e as vagas são limitadas.

O edital pode ser acessado no portal oficial da Faculdade América (clique aqui)

Cronograma do curso

Período de inscrições: 07/07/2025 a 31/07/2025

Apresentação e arguição do projeto e entrevista: 09/08/2025 de 9 às 13h

Divulgação do resultado final: 11/08/2025

Matrículas 2025.2: 12/08/2025 a 18/08/2025

Início do Curso: Agosto/2025

Três linhas de pesquisa

Coordenado pela Dra. Patricia Dusek, doutora em direito e referência em inovação e sustentabilidade, o doutorado oferece três linhas de pesquisa voltadas à promoção do desenvolvimento regional:

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local: investiga políticas públicas, participação social e justiça territorial;

Cadeias Produtivas Sustentáveis: explora soluções para geração de renda, uso de tecnologias limpas e agregação de valor à produção local;

Gestão da Inovação e Empreendedorismo: analisa o papel da inovação e do empreendedorismo no fortalecimento socioeconômico dos territórios.

A proposta é formar doutores com perfil crítico, prático e comprometido com a transformação social por meio da ciência aplicada à realidade local.

Edital já disponível

Segundo o diretor-geral da Faculdade América, Valderedo Sedano Fontana, a publicação do edital consolida um sonho antigo de fortalecer a educação avançada no Sul capixaba. “Trata-se de uma oportunidade inédita de formação de excelência para profissionais que atuam em áreas como gestão pública, empresas, terceiro setor e ensino superior. Mais do que um título, estamos falando da construção de lideranças capazes de transformar a realidade do nosso território”, afirma.

Serviço

Faculdade América – Business Center, Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, 165 – BNH de Baixo, próximo ao Perim Center.

WhatsApp: (28) 99953-4495

Site: faculdadeamerica.com.br

Instagram: @faculdade.america