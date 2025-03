Faculdade América: qualidade e inovação nos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura

Desde sua fundação em 2015, a Faculdade América se consolidou como um importante centro de ensino superior em Cachoeiro de Itapemirim, oferecendo cursos com enfoque na excelência acadêmica e infraestrutura de ponta.

Com uma abordagem prática e inovadora, a instituição prepara seus alunos para os desafios do mercado de trabalho, moldando profissionais capacitados para transformar e impulsionar o desenvolvimento urbano e econômico da região e do país.

Engenharia Civil

O curso de Engenharia Civil da Faculdade América é projetado para formar profissionais aptos a planejar, projetar, executar e gerenciar grandes obras de infraestrutura. Os alunos têm acesso a laboratórios modernos, equipados com materiais de construção civil, que proporcionam uma experiência prática essencial para a formação de engenheiros civis preparados para atuar em áreas como a construção de estradas, pontes, edifícios e sistemas de saneamento.

Em um cenário de constante urbanização e expansão, a Engenharia Civil continua sendo uma das áreas mais promissoras, sendo um pilar fundamental para o desenvolvimento das infraestruturas que sustentam uma sociedade moderna.

Arquitetura

Por outro lado, o curso de Arquitetura da faculdade oferece uma formação sólida e atualizada para aqueles que desejam criar espaços inovadores e sustentáveis, desde residências até grandes complexos comerciais. Através de laboratórios de maquetaria e informática, equipados com softwares de última geração, os alunos adquirem uma formação que abrange tanto os aspectos técnicos quanto os criativos da profissão.

O mercado de trabalho atual exige arquitetos que não só desenhem projetos estéticos, mas também que busquem soluções sustentáveis e funcionais, atendendo às necessidades da sociedade e respeitando o meio ambiente.

“Arquitetos, urbanistas e engenheiros civis desempenham papéis essenciais no desenvolvimento econômico e social de qualquer região. Esses profissionais são responsáveis por planejar e executar projetos que moldam a infraestrutura das cidades e comunidades, impactando diretamente a qualidade de vida da população e promovendo o crescimento econômico sustentável”, destaca Valderedo Sedano, diretor-geral da Faculdade América e coordenador do curso de Engenharia Civil.

“Ambos os cursos estão alinhados com as tendências do mercado e com as demandas do setor, que requerem profissionais cada vez mais capacitados para lidar com a evolução das cidades e a necessidade de inovações nas áreas de infraestrutura e urbanismo. Engenheiros civis e arquitetos desempenham papéis fundamentais no planejamento e execução de projetos que moldam o ambiente urbano, promovendo o crescimento econômico e a qualidade de vida nas cidades”, conclui o diretor.

Excelência no ensino

Na Faculdade América, a busca pela excelência acadêmica e pela formação prática e inovadora é constante. Com uma estrutura de ensino moderna e voltada para as necessidades do mercado, a instituição se destaca pela qualidade de seus cursos de Engenharia Civil e Arquitetura, preparando os alunos para se tornarem líderes em suas áreas de atuação.

Ao optar por estudar na Faculdade América, o estudante investe em um futuro promissor e em uma carreira de sucesso, com a certeza de estar adquirindo uma formação sólida, prática e atualizada.

