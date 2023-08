Faculdade Multivix promove feira para ajudar estudantes a escolher profissão

Mesmo diante de tantas informações disponibilizadas na internet, escolher o curso superior e a futura profissão ainda é desafiador para a maioria dos jovens em fase de vestibular. Ao contrário do que possa parecer, a profusão de conteúdos encontrados no ambiente virtual pode gerar mais dúvidas. Para tornar essa escolha mais fácil e rica a Faculdade Multivix realizará uma feira completa para toda comunidade. Na programação estão visitas guiadas em salas e laboratórios, palestras, simulações, jogos, demonstrações, dinâmicas, entre outras atividades, que serão executadas pelos alunos, professores e coordenadores da faculdade e permitirão que os estudantes se familiarizem com cada profissão.

A “Feira de Profissões Multivix” é um evento anual e tradicional no calendário educacional do Estado e terá uma nova edição neste mês de agosto. Criado para dar apoio e aproximar os alunos de escolas públicas e privadas do mundo profissional, o programa consiste em oferecê-los a oportunidade de experienciar a realidade do estudante de ensino superior, para escolherem com mais facilidade a carreira que desejam seguir.

A feira, que tem a expectativa de atender mais de 20 mil estudantes de Ensino Médio nas unidades Multivix situadas do Estado, acontece entre os dias 22 e 24 de agosto nos campis de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Nova Venécia, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim. O evento é gratuito, mediante inscrição individual no site: https://multivix.edu.br/feira-de-profissoes/.

Serviço:

Feira de Profissões Multivix

Quando e onde: 22/08 – Nova Venécia; 23/08 – Vitória; 23/08 – Vila Velha; 23/08 – Serra; 23/08 – São Mateus; 23/08 e 24/08 – Cariacica e 24/08 – Cachoeiro de Itapemirim

Público: alunos de ensino médio de escolas públicas e particulares do Estado

Como participar: por meio de inscrição individual ou por grupos e escolas no site https://multivix.edu.br/feira-de-profissoes/

Entrada: gratuita