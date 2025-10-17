Feira de Benefícios reforça cuidado da Uniaves com colaboradores

A rotina no trabalho ganhou um tom especial para os colaboradores da Uniaves no fim de setembro. A empresa promoveu a Feira de Benefícios, na Unidade Frigorífica e na Fábrica de Ração, reunindo empresas parceiras e colocando à disposição dos times uma série de oportunidades voltadas à saúde, educação, bem-estar e segurança financeira. Além de esclarecer dúvidas e aderir a programas, os participantes ainda aproveitaram condições exclusivas e participaram do sorteio de brindes.

Para muitos colaboradores, a ação foi mais do que uma oportunidade prática — foi também um momento de descoberta e motivação. A auxiliar de Produção Kayllane Leal dos Santos conta que não conhecia alguns benefícios disponíveis e que o evento ajudou a ampliar seu olhar sobre as possibilidades oferecidas pela empresa. “Me interessei muito pelo convênio com algumas faculdades, porque estou terminando o Ensino Médio e quero fazer um curso superior”, relata.

Kayllane aproveitou a Feira para aderir a um aplicativo de atendimento médico online, que permite consultas para o colaborador e um familiar sem custos para o profissional. Para ela, essas iniciativas fazem diferença no dia a dia: “Eu acho que os incentivos oferecidos pela Uniaves são importantes, pois nos motivam a buscar o nosso desenvolvimento, saúde e bem-estar. Nem todas as empresas oferecem essas oportunidades”, afirma. Entre os benefícios que mais chamam sua atenção estão a remuneração variável, o kit de produtos Pif Paf Alimentos e a folga no aniversário.

Kayllane aproveitou a Feira de Benefícios para aderir ao Pró Saúde

Reforçar o cuidado e informar

Segundo Gustavo Oliveira, responsável pelo setor de Benefícios da Pif Paf Alimentos, a Feira teve como foco maximizar o uso e o entendimento dos programas já disponíveis, além de reforçar o cuidado com os colaboradores. “Oferecemos um dia focado em cuidado e informação prática. A iniciativa se conecta à nossa política de valorização de pessoas ao reforçar o bem-estar integral e a segurança financeira de nossos colaboradores”, explica.

Colaboradores puderam conhecer mais sobre parcerias oferecidas na Uniaves

O evento contou com a participação de fornecedores e parceiros estratégicos, com destaque para as áreas de saúde, educação e serviços financeiros. Houve aferição de pressão, glicemia e peso corporal, divulgação do plano de saúde para dependentes, ofertas especiais de instituições de ensino e condições diferenciadas de crédito com cooperativas parceiras.

A adesão foi considerada extremamente positiva pela empresa. “Foi nítida a satisfação dos nossos colaboradores. O resultado de maior destaque foi o aumento na adesão aos benefícios e a clareza de que a ação atingiu seu objetivo de aproximar o RH do colaborador no tema da qualidade de vida”, pontua Gustavo.